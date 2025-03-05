В Белореченске на Кубани введен режим ЧС из-за взрыва газа

Администрация Белореченска: из-за взрыва газа введен режим ЧС
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Взрыв в доме Белореченска не привел к возгоранию
Взрыв в доме Белореченска не привел к возгоранию Фото:

Администрацией Белореченского городского поселения официально введен режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва в многоквартирном доме. Предварительная причина — утечка бытового газа. Информацию сообщила прокуратура Краснодарского края.

«Администрацией Белореченского городского поселения введен режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“», — сообщает прокуратура Краснодарского края в telegram-канале. По предварительным данным, взрыв произошел на четвертом этаже дома и не привел к последующему возгоранию.

На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования, а также исполняющий обязанности межрайонного прокурора Александр Журавлев. Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.

В Белореченске Краснодарского края произошло частичное обрушение многоквартирного дома в результате хлопка газовоздушной смеси. Инцидент повлек за собой обрушение перекрытий между четвертым и пятым этажами одного из подъездов. Эвакуированы 54 человека, включая 12 детей.

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Администрацией Белореченского городского поселения официально введен режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва в многоквартирном доме. Предварительная причина — утечка бытового газа. Информацию сообщила прокуратура Краснодарского края. «Администрацией Белореченского городского поселения введен режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“», — сообщает прокуратура Краснодарского края в telegram-канале. По предварительным данным, взрыв произошел на четвертом этаже дома и не привел к последующему возгоранию. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования, а также исполняющий обязанности межрайонного прокурора Александр Журавлев. Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования. В Белореченске Краснодарского края произошло частичное обрушение многоквартирного дома в результате хлопка газовоздушной смеси. Инцидент повлек за собой обрушение перекрытий между четвертым и пятым этажами одного из подъездов. Эвакуированы 54 человека, включая 12 детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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