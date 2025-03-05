В Белореченске на Кубани введен режим ЧС из-за взрыва газа

Администрацией Белореченского городского поселения официально введен режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва в многоквартирном доме. Предварительная причина — утечка бытового газа. Информацию сообщила прокуратура Краснодарского края.
«Администрацией Белореченского городского поселения введен режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“», — сообщает прокуратура Краснодарского края в telegram-канале. По предварительным данным, взрыв произошел на четвертом этаже дома и не привел к последующему возгоранию.
На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования, а также исполняющий обязанности межрайонного прокурора Александр Журавлев. Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.
В Белореченске Краснодарского края произошло частичное обрушение многоквартирного дома в результате хлопка газовоздушной смеси. Инцидент повлек за собой обрушение перекрытий между четвертым и пятым этажами одного из подъездов. Эвакуированы 54 человека, включая 12 детей.
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