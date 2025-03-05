В сети появились кадры с места взрыва газа в Белореченске

В Белореченске Краснодарского края произошло частичное обрушение многоквартирного дома в результате хлопка газовоздушной смеси. Инцидент повлек за собой обрушение перекрытий между четвертым и пятым этажами одного из подъездов.
«В Белореченске, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси. Из-за этого обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов», — сообщает МЧС России в telegram-канале.
В пятиэтажном многоквартирном доме произошло обрушение межэтажного перекрытия между четвертым и пятым этажами, что привело к эвакуации 54 человек, включая 12 детей. Экстренные службы оперативно отреагировали на происшествие, задействовав значительные ресурсы для ликвидации последствий.
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