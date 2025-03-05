В сети появились кадры с места взрыва газа в Белореченске

МЧС: при взрыве газа в Белореченске пострадали три человека
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Из-за взрыва в доме Белореченска были эвакуированы 54 человека
Из-за взрыва в доме Белореченска были эвакуированы 54 человека Фото:

В Белореченске Краснодарского края произошло частичное обрушение многоквартирного дома в результате хлопка газовоздушной смеси. Инцидент повлек за собой обрушение перекрытий между четвертым и пятым этажами одного из подъездов.

«В Белореченске, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси. Из-за этого обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов», — сообщает МЧС России в telegram-канале.

Разрушенный от взрыва дом в Белореченске
Разрушенный от взрыва дом в Белореченске
Фото:

В пятиэтажном многоквартирном доме произошло обрушение межэтажного перекрытия между четвертым и пятым этажами, что привело к эвакуации 54 человек, включая 12 детей. Экстренные службы оперативно отреагировали на происшествие, задействовав значительные ресурсы для ликвидации последствий.

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В Белореченске Краснодарского края произошло частичное обрушение многоквартирного дома в результате хлопка газовоздушной смеси. Инцидент повлек за собой обрушение перекрытий между четвертым и пятым этажами одного из подъездов. «В Белореченске, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси. Из-за этого обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов», — сообщает МЧС России в telegram-канале. В пятиэтажном многоквартирном доме произошло обрушение межэтажного перекрытия между четвертым и пятым этажами, что привело к эвакуации 54 человек, включая 12 детей. Экстренные службы оперативно отреагировали на происшествие, задействовав значительные ресурсы для ликвидации последствий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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