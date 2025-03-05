Названа предварительная причина взрыва в доме Белореченска

Взрыв газового оборудования мог стать причиной обрушения многоквартирного дома в Белореченске Краснодарского края, сообщают оперативные службы. Следственные и спасательные команды работают на месте происшествия, чтобы установить точные причины и обстоятельства случившегося.
«Предварительной причиной обрушения многоквартирного дома на Кубани может быть взрыв газового оборудования», — сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Инцидент привел к значительным разрушениям здания, в настоящее время идет оценка ущерба и определение объема необходимых восстановительных работ.
Ранее Администрацией Белореченского городского поселения официально был введен режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва в многоквартирном доме. Информацию сообщила прокуратура Краснодарского края. По предварительным данным, взрыв произошел на четвертом этаже дома и не привел к последующему возгоранию.
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