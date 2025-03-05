Названа предварительная причина взрыва в доме Белореченска

Дом в Белореченске обрушился из-за взрыва газового оборудования
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Точные причины взрыва в Белореченске устанавливаются
Точные причины взрыва в Белореченске устанавливаются Фото:

Взрыв газового оборудования мог стать причиной обрушения многоквартирного дома в Белореченске Краснодарского края, сообщают оперативные службы. Следственные и спасательные команды работают на месте происшествия, чтобы установить точные причины и обстоятельства случившегося.

«Предварительной причиной обрушения многоквартирного дома на Кубани может быть взрыв газового оборудования», — сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Инцидент привел к значительным разрушениям здания, в настоящее время идет оценка ущерба и определение объема необходимых восстановительных работ.

Ранее Администрацией Белореченского городского поселения официально был введен режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва в многоквартирном доме. Информацию сообщила прокуратура Краснодарского края. По предварительным данным, взрыв произошел на четвертом этаже дома и не привел к последующему возгоранию.

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Взрыв газового оборудования мог стать причиной обрушения многоквартирного дома в Белореченске Краснодарского края, сообщают оперативные службы. Следственные и спасательные команды работают на месте происшествия, чтобы установить точные причины и обстоятельства случившегося. «Предварительной причиной обрушения многоквартирного дома на Кубани может быть взрыв газового оборудования», — сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Инцидент привел к значительным разрушениям здания, в настоящее время идет оценка ущерба и определение объема необходимых восстановительных работ. Ранее Администрацией Белореченского городского поселения официально был введен режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва в многоквартирном доме. Информацию сообщила прокуратура Краснодарского края. По предварительным данным, взрыв произошел на четвертом этаже дома и не привел к последующему возгоранию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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