04 марта 2025

В квартире челябинки зафиксировали двукратное превышение ацетона

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Жители дома больше года жалуются на резкий запах ацетона (архивное фото) Фото:

В квартире Оксаны, жительницы многоэтажки по улице Молодогвардейцев, 30 в Челябинске, зафиксировано превышение концентрации ацетона в воздухе в 1,7 раза. Об этом URA.RU сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Ранее женщина пожаловалась на удушающий запах ацетона и предположила, что кто-то из соседей держит нарколабораторию.

«По результатам выполненных лабораторных исследований установлено превышение предельно допустимой концентрации ацетона в 1,7 раза», — сообщили URA.RU в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области в ответ на официальный редакционный запрос. Проверка была проведена после обращения жительницы дома №30 по улице Молодогвардейцев.

Со слов Оксаны, резкий запах ацетона в квартирах, а потом подъездах и на улице появился около года назад. Жители дома предположили, что кто-то из соседей держит нарколабораторию. Проведенная полицией проверка ничего не выявила. «Противоправных деяний, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков, не выявлено», — сообщили URA.RU в пресс-службе Управления МВД Челябинска. В полицию женщина обращалась около 20 раз.

Сильный запах вызывает отек Квинке у маленького сына Оксаны, химический ожог горла у нее самой, а также тошноту, рвоту. Запахи разные и от каждого своя симптоматика, говорит женщина. «Бывает, что как будто выкручивает ноги или жжет желудок», — добавила она.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области направило информацию и данные полученных лабораторных исследований в региональные ГУ МЧС России и УВМД России. «Для принятия мер по выявлению и устранению причин появления запаха ацетона», — добавили в ведомстве.

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В квартире Оксаны, жительницы многоэтажки по улице Молодогвардейцев, 30 в Челябинске, зафиксировано превышение концентрации ацетона в воздухе в 1,7 раза. Об этом URA.RU сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Ранее женщина пожаловалась на удушающий запах ацетона и предположила, что кто-то из соседей держит нарколабораторию. «По результатам выполненных лабораторных исследований установлено превышение предельно допустимой концентрации ацетона в 1,7 раза», — сообщили URA.RU в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области в ответ на официальный редакционный запрос. Проверка была проведена после обращения жительницы дома №30 по улице Молодогвардейцев. Со слов Оксаны, резкий запах ацетона в квартирах, а потом подъездах и на улице появился около года назад. Жители дома предположили, что кто-то из соседей держит нарколабораторию. Проведенная полицией проверка ничего не выявила. «Противоправных деяний, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков, не выявлено», — сообщили URA.RU в пресс-службе Управления МВД Челябинска. В полицию женщина обращалась около 20 раз. Сильный запах вызывает отек Квинке у маленького сына Оксаны, химический ожог горла у нее самой, а также тошноту, рвоту. Запахи разные и от каждого своя симптоматика, говорит женщина. «Бывает, что как будто выкручивает ноги или жжет желудок», — добавила она. Управление Роспотребнадзора по Челябинской области направило информацию и данные полученных лабораторных исследований в региональные ГУ МЧС России и УВМД России. «Для принятия мер по выявлению и устранению причин появления запаха ацетона», — добавили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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