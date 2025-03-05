Джигурда дошел до Конституционного суда ради наследства

Российский артист Никита Джигурда подал жалобу в Конституционный суд Российской Федерации, оспаривая действующие положения Гражданского кодекса, касающиеся наследования по иностранным завещаниям. Информацию о подаче жалобы подтвердил адвокат артиста Илья Цитренко.
Суть дела заключается в споре о праве на наследство трех квартир в Москве и одной в Париже, которые принадлежали умершей в 2016 году подруге Джигурды, Людмиле Браташ. «Артист и его супруга утверждали, что Браташ завещала имущество им (завещание составлено во Франции), но в том же году родная сестра умершей Светлана Романова инициировала иск о том, что наследницей является она», — пишут Ведомости.
После ряда судебных разбирательств, последнее из которых заключилось в отказе Кунцевского суда признать Романову недостойной наследницей и отклонении иска о признании завещания недействительным, Джигурда решил обратиться за разъяснением в Конституционный суд. На данный момент жалоба зарегистрирована в Конституционном суде, но решение о ее принятии к рассмотрению пока не принято.
Ранее министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины внесло российского актера Никиту Джигурду в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Об этом сообщается на сайте ведомства. Включение Джигурды в санкционный список объясняется его активным участием в мероприятиях «антиукраинского» характера.
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