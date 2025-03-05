CBS: Трамп добивается более выгодной сделки по ресурсам с Украиной

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Сделка по ресурсам Украины еще не готова к подписанию
Сделка по ресурсам Украины еще не готова к подписанию Фото:

Президент США Дональд Трамп активно работает над улучшением условий соглашения с Украиной по добыче и поставке редкоземельных металлов, стремясь к более выгодным условиям для американской стороны. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на анонимный источник, знакомый с темой переговоров.

«Сделка не завершена. И параметры соглашения могут измениться, поскольку президент теперь ждет „большей, лучшей сделки“», — заявил источник CBS.

Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал соглашение с Украиной о добыче редкоземельных металлов во время встречи с Владимиром Зеленским, подчеркивая стратегическую важность этого сотрудничества для оборонной и технологической сфер США. После первоначального отклонения предложений США украинской стороной, переговоры продолжились с целью достижения более выгодных условий для обеих стран.

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Президент США Дональд Трамп активно работает над улучшением условий соглашения с Украиной по добыче и поставке редкоземельных металлов, стремясь к более выгодным условиям для американской стороны. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на анонимный источник, знакомый с темой переговоров. «Сделка не завершена. И параметры соглашения могут измениться, поскольку президент теперь ждет „большей, лучшей сделки“», — заявил источник CBS. Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал соглашение с Украиной о добыче редкоземельных металлов во время встречи с Владимиром Зеленским, подчеркивая стратегическую важность этого сотрудничества для оборонной и технологической сфер США. После первоначального отклонения предложений США украинской стороной, переговоры продолжились с целью достижения более выгодных условий для обеих стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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