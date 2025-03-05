CBS: Трамп добивается более выгодной сделки по ресурсам с Украиной

Президент США Дональд Трамп активно работает над улучшением условий соглашения с Украиной по добыче и поставке редкоземельных металлов, стремясь к более выгодным условиям для американской стороны. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на анонимный источник, знакомый с темой переговоров.
«Сделка не завершена. И параметры соглашения могут измениться, поскольку президент теперь ждет „большей, лучшей сделки“», — заявил источник CBS.
Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал соглашение с Украиной о добыче редкоземельных металлов во время встречи с Владимиром Зеленским, подчеркивая стратегическую важность этого сотрудничества для оборонной и технологической сфер США. После первоначального отклонения предложений США украинской стороной, переговоры продолжились с целью достижения более выгодных условий для обеих стран.
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