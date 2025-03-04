Пермякам рассказали о правильном питании в марте

Региональное управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказало жителям региона, как правильно питаться в марте. Ведомство советует восполнить нехватку витаминов при помощи сбалансированного питания, особенно из овощей и фруктов.
«Из овощей стоит отдать предпочтение: разным видам капусты (белокочанная, брюссельская, краснокочанная, цветная), луку (лук-порей, репчатый, зеленый), полезны хрен и чеснок. Хорошо подойдут также редис, редька и репа, сельдерей, турнепс, цикорий, пастернак, ранний ревень», — рекомендует ведомство.
Из зелени в марте лучше употреблять петрушку, шпинат и мяту. Из фруктов — авокадо, ананас, апельсин, банан, гранат, грейпфрут, киви, лайм, лимон, мандарин, яблоко.
Необходимо есть мясо, печень, рыбу, яйца, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб грубого помола, а также крупы — гречневую, овсяную, пшено, бурый рис. Тогда питание будет полноценным.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае Роспотребнадзор изъял сотни партий опасных овощей. Небезопасными признаны почти 35 тонн продукции. В ходе проверок было установлено, что на продукцию отсутствовали необходимые документы и маркировка. Были нарушены режимы хранения, на складах не было приборов контроля температуры, производился оборот испорченных овощей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!