04 марта 2025

Пермякам рассказали о правильном питании в марте

Пермский Роспотребнадзор: в марте важно есть овощи и фрукты
© Служба новостей «URA.RU»
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Из овощей лучше отдать предпочтение различным видам капусты
Из овощей лучше отдать предпочтение различным видам капусты Фото:

Региональное управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказало жителям региона, как правильно питаться в марте. Ведомство советует восполнить нехватку витаминов при помощи сбалансированного питания, особенно из овощей и фруктов.

«Из овощей стоит отдать предпочтение: разным видам капусты (белокочанная, брюссельская, краснокочанная, цветная), луку (лук-порей, репчатый, зеленый), полезны хрен и чеснок. Хорошо подойдут также редис, редька и репа, сельдерей, турнепс, цикорий, пастернак, ранний ревень», — рекомендует ведомство.

Из зелени в марте лучше употреблять петрушку, шпинат и мяту. Из фруктов — авокадо, ананас, апельсин, банан, гранат, грейпфрут, киви, лайм, лимон, мандарин, яблоко.

Необходимо есть мясо, печень, рыбу, яйца, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб грубого помола, а также крупы — гречневую, овсяную, пшено, бурый рис. Тогда питание будет полноценным.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае Роспотребнадзор изъял сотни партий опасных овощей. Небезопасными признаны почти 35 тонн продукции. В ходе проверок было установлено, что на продукцию отсутствовали необходимые документы и маркировка. Были нарушены режимы хранения, на складах не было приборов контроля температуры, производился оборот испорченных овощей. 

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Региональное управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказало жителям региона, как правильно питаться в марте. Ведомство советует восполнить нехватку витаминов при помощи сбалансированного питания, особенно из овощей и фруктов. «Из овощей стоит отдать предпочтение: разным видам капусты (белокочанная, брюссельская, краснокочанная, цветная), луку (лук-порей, репчатый, зеленый), полезны хрен и чеснок. Хорошо подойдут также редис, редька и репа, сельдерей, турнепс, цикорий, пастернак, ранний ревень», — рекомендует ведомство. Из зелени в марте лучше употреблять петрушку, шпинат и мяту. Из фруктов — авокадо, ананас, апельсин, банан, гранат, грейпфрут, киви, лайм, лимон, мандарин, яблоко. Необходимо есть мясо, печень, рыбу, яйца, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб грубого помола, а также крупы — гречневую, овсяную, пшено, бурый рис. Тогда питание будет полноценным. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае Роспотребнадзор изъял сотни партий опасных овощей. Небезопасными признаны почти 35 тонн продукции. В ходе проверок было установлено, что на продукцию отсутствовали необходимые документы и маркировка. Были нарушены режимы хранения, на складах не было приборов контроля температуры, производился оборот испорченных овощей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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