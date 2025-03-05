В регионах России завыли сирены

МЧС: специалисты провели тесты работы системы оповещения по всей России
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В МЧС сказали, что проверяют системы оповещения два раза в год
В МЧС сказали, что проверяют системы оповещения два раза в год Фото:

Сегодня в различных регионах России состоялась плановая проверка систем оповещения населения, сообщает МЧС. В рамках проверки по всей стране прозвучали электросирены и громкоговорители, а в эфире всех общедоступных телевизионных и радиоканалов транслировался сигнал «Внимание всем!».

«Так специалисты оценивают работоспособность всех элементов системы оповещения населения на случай угрозы возникновения ЧС природного и техногенного характера», — сообщает МЧС России в telegram-канале. Там дополнили, что подобные тесты системы оповещения проводятся на территории Российской Федерации дважды в год — в первую среду марта и октября.

Ранее МЧС предупреждало россиян о плановой проверке систем оповещения. Ведомство призывало граждан не волноваться и сохранять спокойствие.

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Сегодня в различных регионах России состоялась плановая проверка систем оповещения населения, сообщает МЧС. В рамках проверки по всей стране прозвучали электросирены и громкоговорители, а в эфире всех общедоступных телевизионных и радиоканалов транслировался сигнал «Внимание всем!». «Так специалисты оценивают работоспособность всех элементов системы оповещения населения на случай угрозы возникновения ЧС природного и техногенного характера», — сообщает МЧС России в telegram-канале. Там дополнили, что подобные тесты системы оповещения проводятся на территории Российской Федерации дважды в год — в первую среду марта и октября. Ранее МЧС предупреждало россиян о плановой проверке систем оповещения. Ведомство призывало граждан не волноваться и сохранять спокойствие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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