В регионах России завыли сирены

Сегодня в различных регионах России состоялась плановая проверка систем оповещения населения, сообщает МЧС. В рамках проверки по всей стране прозвучали электросирены и громкоговорители, а в эфире всех общедоступных телевизионных и радиоканалов транслировался сигнал «Внимание всем!».
«Так специалисты оценивают работоспособность всех элементов системы оповещения населения на случай угрозы возникновения ЧС природного и техногенного характера», — сообщает МЧС России в telegram-канале. Там дополнили, что подобные тесты системы оповещения проводятся на территории Российской Федерации дважды в год — в первую среду марта и октября.
Ранее МЧС предупреждало россиян о плановой проверке систем оповещения. Ведомство призывало граждан не волноваться и сохранять спокойствие.
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