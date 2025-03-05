Вице-мэр города Троицка Челябинской области Андрей Андреев подозревается в получении взятки в период исполнения обязанностей главы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.
«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы города Троицк, подозреваемого в получении взятки в значительном размере. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.290 УК РФ (взятка)», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, в период с 5 по 13 августа прошлого года Андреев получил от местного жителя взятку в виде денежных средств в значительном размере. За это он обещал трудоустроить взяткодателя на должность администратора парка культуры и отдыха имени Томина.
Андреев являлся исполняющим обязанности главы Троицка с декабря 2023-го по сентябрь 2024 года. Мэр Александр Виноградов в это время находился в СИЗО. Затем новым мэром стал Дмитрий Гатов. Андреев продолжил работу в администрации в качестве заместителя главы по городскому хозяйству. 5 марта в мэрии силовики произвели выемку документов. Андреев задержан.
В пресс-службе главка МВД по региону сообщили, что следственные действия проводятся по результатам разработки оперативников отдела по борьбе с коррупцией и защите бюджетных средств управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. При содействии УФСБ региона совместно со следователями СКР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!