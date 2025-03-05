Временный мэр Троицка подозревается в крупной взятке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Взятку временный мэр получил за трудоустройство взяткодателя
Взятку временный мэр получил за трудоустройство взяткодателя Фото:

Вице-мэр города Троицка Челябинской области Андрей Андреев подозревается в получении взятки в период исполнения обязанностей главы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы города Троицк, подозреваемого в получении взятки в значительном размере. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.290 УК РФ (взятка)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в период с 5 по 13 августа прошлого года Андреев получил от местного жителя взятку в виде денежных средств в значительном размере. За это он обещал трудоустроить взяткодателя на должность администратора парка культуры и отдыха имени Томина.

Андреев являлся исполняющим обязанности главы Троицка с декабря 2023-го по сентябрь 2024 года. Мэр Александр Виноградов в это время находился в СИЗО. Затем новым мэром стал Дмитрий Гатов. Андреев продолжил работу в администрации в качестве заместителя главы по городскому хозяйству. 5 марта в мэрии силовики произвели выемку документов. Андреев задержан.

В пресс-службе главка МВД по региону сообщили, что следственные действия проводятся по результатам разработки оперативников отдела по борьбе с коррупцией и защите бюджетных средств управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. При содействии УФСБ региона совместно со следователями СКР.

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Вице-мэр города Троицка Челябинской области Андрей Андреев подозревается в получении взятки в период исполнения обязанностей главы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы города Троицк, подозреваемого в получении взятки в значительном размере. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.290 УК РФ (взятка)», — сообщили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, в период с 5 по 13 августа прошлого года Андреев получил от местного жителя взятку в виде денежных средств в значительном размере. За это он обещал трудоустроить взяткодателя на должность администратора парка культуры и отдыха имени Томина. Андреев являлся исполняющим обязанности главы Троицка с декабря 2023-го по сентябрь 2024 года. Мэр Александр Виноградов в это время находился в СИЗО. Затем новым мэром стал Дмитрий Гатов. Андреев продолжил работу в администрации в качестве заместителя главы по городскому хозяйству. 5 марта в мэрии силовики произвели выемку документов. Андреев задержан. В пресс-службе главка МВД по региону сообщили, что следственные действия проводятся по результатам разработки оперативников отдела по борьбе с коррупцией и защите бюджетных средств управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. При содействии УФСБ региона совместно со следователями СКР.
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