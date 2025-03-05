Силовики нагрянули в мэрию Троицка

В администрацию Троицка (Челябинская область) пришли силовики. Как сообщил источник URA.RU, в мэрии началась выемка документов.
«Силовики ведут выемки в администрации. Интересует период работы и. о. главы, который был после Виноградова», — сообщил источник.
В период с декабря 2023-го по сентябрь 2024 года в качестве исполняющего обязанности мэра работал замглавы по городскому хозяйству Андрей Андреев. Депутаты горсобрания назначили его в связи с тем, что обвиняемый в коррупции мэр Александр Виноградов в это время находился в СИЗО.
В сентябре 2024 года полномочия Виноградова истекли. Новым мэром стал Дмитрий Гатов. При Гатове Андреев продолжил работать заместителем главы по городскому хозяйству. На звонок URA.RU в пресс-службе мэрии не ответили.
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