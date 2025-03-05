Силовики нагрянули в мэрию Троицка

В мэрии Троицка проводится выемка документов
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики пришли в администрацию Троицка. Фото архивное
Силовики пришли в администрацию Троицка. Фото архивное Фото:

В администрацию Троицка (Челябинская область) пришли силовики. Как сообщил источник URA.RU, в мэрии началась выемка документов.

«Силовики ведут выемки в администрации. Интересует период работы и. о. главы, который был после Виноградова», — сообщил источник.

В период с декабря 2023-го по сентябрь 2024 года в качестве исполняющего обязанности мэра работал замглавы по городскому хозяйству Андрей Андреев. Депутаты горсобрания назначили его в связи с тем, что обвиняемый в коррупции мэр Александр Виноградов в это время находился в СИЗО.

В сентябре 2024 года полномочия Виноградова истекли. Новым мэром стал Дмитрий Гатов. При Гатове Андреев продолжил работать заместителем главы по городскому хозяйству. На звонок URA.RU в пресс-службе мэрии не ответили.

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В администрацию Троицка (Челябинская область) пришли силовики. Как сообщил источник URA.RU, в мэрии началась выемка документов. «Силовики ведут выемки в администрации. Интересует период работы и. о. главы, который был после Виноградова», — сообщил источник. В период с декабря 2023-го по сентябрь 2024 года в качестве исполняющего обязанности мэра работал замглавы по городскому хозяйству Андрей Андреев. Депутаты горсобрания назначили его в связи с тем, что обвиняемый в коррупции мэр Александр Виноградов в это время находился в СИЗО. В сентябре 2024 года полномочия Виноградова истекли. Новым мэром стал Дмитрий Гатов. При Гатове Андреев продолжил работать заместителем главы по городскому хозяйству. На звонок URA.RU в пресс-службе мэрии не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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