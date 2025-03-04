04 марта 2025

Салехард удвоит население в День оленевода

Власти Салехарда ожидают 50 тысяч гостей в День оленевода
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде День оленевода отметят 22 и 23 марта
В Салехарде День оленевода отметят 22 и 23 марта Фото:

В столице Ямала 22 и 23 марта отметят День оленевода, организаторы намерены привлечь не меньше 50 тысяч гостей и участников. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Праздник оленеводов-2025 в окружной столице пройдет 22-23 марта на берегу реки Полябта. Празднование развернется на площади 119 000 кв.м.», — сказано в telegram-канале мэрии. В столице Ямала слеты оленеводов проводят с 1934 года.

В программе мероприятия запланированы соревнования по национальным видам спорта, концерты, гастрофестиваль и показательные выступления ездовых собак. На берегу реки будут работать гостевые чумы.

Ранее URA.RU сообщало, что в 8 и 9 марта День оленевода отметят в Новом Уренгое. Праздник пройдет на городском пляже на берегу реки Седэяха.

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В столице Ямала 22 и 23 марта отметят День оленевода, организаторы намерены привлечь не меньше 50 тысяч гостей и участников. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «Праздник оленеводов-2025 в окружной столице пройдет 22-23 марта на берегу реки Полябта. Празднование развернется на площади 119 000 кв.м.», — сказано в telegram-канале мэрии. В столице Ямала слеты оленеводов проводят с 1934 года. В программе мероприятия запланированы соревнования по национальным видам спорта, концерты, гастрофестиваль и показательные выступления ездовых собак. На берегу реки будут работать гостевые чумы. Ранее URA.RU сообщало, что в 8 и 9 марта День оленевода отметят в Новом Уренгое. Праздник пройдет на городском пляже на берегу реки Седэяха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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