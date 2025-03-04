Салехард удвоит население в День оленевода

В столице Ямала 22 и 23 марта отметят День оленевода, организаторы намерены привлечь не меньше 50 тысяч гостей и участников. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Праздник оленеводов-2025 в окружной столице пройдет 22-23 марта на берегу реки Полябта. Празднование развернется на площади 119 000 кв.м.», — сказано в telegram-канале мэрии. В столице Ямала слеты оленеводов проводят с 1934 года.
В программе мероприятия запланированы соревнования по национальным видам спорта, концерты, гастрофестиваль и показательные выступления ездовых собак. На берегу реки будут работать гостевые чумы.
Ранее URA.RU сообщало, что в 8 и 9 марта День оленевода отметят в Новом Уренгое. Праздник пройдет на городском пляже на берегу реки Седэяха.
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