ВС России поразили штаб нацформирования ВСУ «Кракен»

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ВС РФ ударили по штабу нацформирования ВСУ «Кракен» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли удары по важным объектам инфраструктуры, используемыми Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ. Среди пораженных целей были нефтебаза, штаб националистического формирования «Кракен» и базирование катеров сил специальных операций ВСУ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, обеспечивающей горючим подразделения ВСУ<…> штабу националистического формирования „Кракен“», — сообщили представители ведомства. О победах российской армии пресс-служба Минобороны написала в своем telegram-канале.

Российские военные также ударили по производственным цехам и командным пунктам управления беспилотными летательными аппаратами противника, базам размещения катеров сил специальных операций ВСУ, а также по скоплениям личного состава и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего поражено 150 локаций.

Кроме того, в средства противовоздушной обороны РФ сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США. Также уничтожен 51 беспилотник самолетного типа.

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ВС РФ нанесли удары по важным объектам инфраструктуры, используемыми Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ. Среди пораженных целей были нефтебаза, штаб националистического формирования «Кракен» и базирование катеров сил специальных операций ВСУ. «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, обеспечивающей горючим подразделения ВСУ<…> штабу националистического формирования „Кракен“», — сообщили представители ведомства. О победах российской армии пресс-служба Минобороны написала в своем telegram-канале. Российские военные также ударили по производственным цехам и командным пунктам управления беспилотными летательными аппаратами противника, базам размещения катеров сил специальных операций ВСУ, а также по скоплениям личного состава и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего поражено 150 локаций. Кроме того, в средства противовоздушной обороны РФ сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США. Также уничтожен 51 беспилотник самолетного типа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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