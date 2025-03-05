Армия и оружие ВС России поразили штаб нацформирования ВСУ «Кракен» 05 марта 2025 в 14:47 Размер текста - 17 + ВС РФ ударили по штабу нацформирования ВСУ «Кракен» Фото: U.S. Army Garrison / Eric Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ нанесли удары по важным объектам инфраструктуры, используемыми Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ. Среди пораженных целей были нефтебаза, штаб националистического формирования «Кракен» и базирование катеров сил специальных операций ВСУ. «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, обеспечивающей горючим подразделения ВСУ<…> штабу националистического формирования „Кракен“», — сообщили представители ведомства. О победах российской армии пресс-служба Минобороны написала в своем telegram-канале . Российские военные также ударили по производственным цехам и командным пунктам управления беспилотными летательными аппаратами противника, базам размещения катеров сил специальных операций ВСУ, а также по скоплениям личного состава и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего поражено 150 локаций. Кроме того, в средства противовоздушной обороны РФ сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США. Также уничтожен 51 беспилотник самолетного типа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВС РФ нанесли удары по важным объектам инфраструктуры, используемыми Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ. Среди пораженных целей были нефтебаза, штаб националистического формирования «Кракен» и базирование катеров сил специальных операций ВСУ. «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, обеспечивающей горючим подразделения ВСУ<…> штабу националистического формирования „Кракен“», — сообщили представители ведомства. О победах российской армии пресс-служба Минобороны написала в своем telegram-канале. Российские военные также ударили по производственным цехам и командным пунктам управления беспилотными летательными аппаратами противника, базам размещения катеров сил специальных операций ВСУ, а также по скоплениям личного состава и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего поражено 150 локаций. Кроме того, в средства противовоздушной обороны РФ сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США. Также уничтожен 51 беспилотник самолетного типа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям