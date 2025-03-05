Макрон срочно обратится к нации из-за Украины

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Выступление будет посвящено Украине, пишет Le Figaro
Выступление будет посвящено Украине, пишет Le Figaro Фото:

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступит перед соотечественниками 5 марта. Как сообщил глава страны, обращение связано с «великой неопределенностью». Источники же сообщают, что главная тема выступления — Украина. 

«В момент глобальной неопределенности, когда наш мир сталкивается с огромными проблемами, я выступлю сегодня вечером», — написал Макрон в соцсети X. По данным местной газеты Le Figaro, обращение будет посвящено Украине и мировой обстановке. Выступление запланировано на 22:00 по мск. 

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Президент Франции Эмманюэль Макрон выступит перед соотечественниками 5 марта. Как сообщил глава страны, обращение связано с «великой неопределенностью». Источники же сообщают, что главная тема выступления — Украина.  «В момент глобальной неопределенности, когда наш мир сталкивается с огромными проблемами, я выступлю сегодня вечером», — написал Макрон в соцсети X. По данным местной газеты Le Figaro, обращение будет посвящено Украине и мировой обстановке. Выступление запланировано на 22:00 по мск. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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