Макрон срочно обратится к нации из-за Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступит перед соотечественниками 5 марта. Как сообщил глава страны, обращение связано с «великой неопределенностью». Источники же сообщают, что главная тема выступления — Украина.
«В момент глобальной неопределенности, когда наш мир сталкивается с огромными проблемами, я выступлю сегодня вечером», — написал Макрон в соцсети X. По данным местной газеты Le Figaro, обращение будет посвящено Украине и мировой обстановке. Выступление запланировано на 22:00 по мск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.