Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опубликовал фотографии завершенных реставрационных работ в исторических залах Галерейного флигеля Шереметевского дворца. Работы проводились в Аванзале, Арьергардном зале и артистических помещениях и теперь залы вновь обрели свой первоначальный исторический облик.
«Завершаем реставрацию залов Галерейного флигеля Шереметевского дворца — Аванзала, Арьергардного и артистических», — пишет Беглов в официальном telegram-канале. В процессе реставрации специалисты внимательно изучили архивные документы и исторические материалы, чтобы максимально точно восстановить первоначальный облик интерьеров. В залах был возвращен оригинальный цвет стен, отреставрирован лепной декор, а также полностью заменено покрытие пола, в точности соответствующее историческому рисунку.
Особое внимание уделялось сохранению уникальных элементов отделки. Во время работ реставраторы обнаружили фрагменты старинной живописи, которые были тщательно сохранены и восстановлены. Теперь посетители смогут увидеть уникальные художественные детали, ранее скрытые от глаз.
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