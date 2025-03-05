Какие праздники отмечают 6 марта 2025 года: приметы, что нельзя делать

День зубного врача и день борьбы с глаукомой отмечают 6 марта во всем мире. Эта дата также наполнена российскими, народными и православными праздниками. Рассказываем о них подробнее.
Международные праздники 6 марта 2025 года
Международный день зубного врача
Ровно 235 лет назад, в 1790 году, американский стоматолог Джон Гринвуд изобрел стоматологический бор — устройство, позволяющее делать отверстия в зубах, удалять кариес и производить другие важные манипуляции. Первый бор предназначался для лечения зубов президента США Джорджа Вашингтона и имел ножное управление. Он приводился в движение при помощи колеса от прялки.
С тех пор оснащение стоматологических кабинетов сильно изменилось. В них появились электрические бор-машины, микроскопы, аппараты для изготовления снимков и другое современное оборудование. Однако, работа зубных врачей по-прежнему остается важной и ответственной. Благодаря им люди до преклонного возраста могут сохранить свои зубы, в случае необходимости заменить их протезами, обрести уверенность в себе благодаря красивой улыбке.
В Международный день зубного врача принято поздравлять стоматологов с их профессиональным праздником. Также эта дата — отличный повод поговорить с детьми о гигиене полости рта.
Всемирный день борьбы с глаукомой
Глаукома — это заболевание глаз, при котором из-за повышенного внутриглазного давления неуклонно снижается острота зрения. По данным «Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России», глаукомой чаще всего болеют люди 40-45 лет вне зависимости от пола, но это заболевание встречается и в других возрастных категориях.
На ранних этапах глаукома может не давать никаких симптомов, поэтому, чтобы не допустить прогрессирования заболевания, нужно регулярно проходить осмотры у офтальмолога. Об этом и о других аспектах, связанных с глаукомой, медики активно рассказывают 6 марта, во Всемирный день борьбы с этой болезнью.
Российские праздники 6 марта 2025 года
Всероссийский день гурмана
У Всероссийского дня гурмана пока нет официального статуса, но это никак не мешает его празднованию. День гурмана называют праздником всех, кто любит вкусно поесть. В этот день кафе и рестораны вводят в меню специальные позиции, которые в другое время отведать не получится. Можно использовать день гурмана и как повод приготовить что-нибудь необычное дома.
Народные праздники 6 марта 2025 года
Тимофей Весновей
Свое название народный праздник Тимофей Весновей получил в честь православного святого — преподобного Тимофея. Он жил в восьмом веке и с юных лет был послушником монастыря при горе Олимп.
Молодой человек непрестанно молился, вел праведный образ жизни, много времени провел в отшельничестве и получил от Господа дар исцелять болезни и изгонять из людей нечистых духов. 6 марта, по православному календарю, отмечают день его памяти.
В народе считали, что на Тимофея Весновея или, как его еще называют, Тимофеев день, погода перестраивалась на весеннюю: начинали дуть теплые ветры, двигаться соки в стволах деревьев. Люди считали, что в этот день самое время начать чаще выходить на улицу. Даже глубокие старики старались выйти во двор и подышать весенним воздухом.
По народной примете, погожий день на Тимофея Весновея обещал хорошую, теплую весну. Если случались заморозки, люди не расстраивались — знали, что такая погода задержится ненадолго.
Православные праздники 6 марта 2025 года
День памяти святителя Георгия, епископа Амастридского
Святитель Георгий жил в 8-9 веках в Византии. Его родители были христианами, и дали молодому человеку хорошее образование. Он был подкован в науках и духовно развит.
В молодом возрасте святой Георгий стал иноком, а позднее был избран епископом. Он известен своим праведным образом жизни, подвигами, помощью вдовам, сиротам и нищим. Святитель активно заботился о благополучии и красоте храмов.
Известно о нескольких чудесах, связанных с епископом. Он силой молитвы отогнал врагов, орудовавших неподалеку от города Амастриды, а также избавил от смерти невинно осужденных купцов.
День Козельщанской иконы Божией Матери
Предположительно, свое название Козельщанская икона Богородицы берет от деревни Козельщина в Полтавской губернии, но точных сведений о происхождении этого образа нет.
Икона почитаема среди православных. Известно о случаях исцеления после молитвы Богородице у этого образа, первый из которых произошел в конце 19 века.
Дни памяти новомучеников
Священники Александр Вислянский, Даниил Алферов, Григорий Хлебунов, Константин Пятикрестовский и диакон Павел Широкогоров в 1930-е были обвинены в антисоветской агитации и скончались в заключении, либо в результате расстрела. В тюрьме скончалась и мученица Ольга Кошелева. Она была активной прихожанкой церкви, из-за чего ее обвинили в контрреволюционной деятельности.
Что можно и нельзя делать 6 марта 2025 года
На 6 марта приходится четвертый день Великого поста, который считается самым строгим в православии. По церковным правилам, в этот день разрешено есть горячую пищу без масла: салаты, каши, супы, гарниры из круп, макарон, картофеля, моркови, других овощей, фруктов, орехов.
В пост не принято осуждать других, сплетничать и проявлять другие свои плохие качества. Во всем, включая еду, следует соблюдать умеренность, избегать шумных праздников и вечеринок.
Если придерживаться народных традиций, то в Тимофеев день следует наводить порядок дома и избавляться от всего старого, пришедшего в негодность. Женщинам в этот день хорошо будет приобрести для себя и для хозяйства новые вещи. Также на Руси считали, что дела, начатые на Тимофея Весновея, принесут удачу.
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