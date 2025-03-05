В какие регионы придет весна: прогноз погоды на следующую неделю от синоптика

Уже неделю как наступила весна. Но в некоторых регионах потепления ждать еще не стоит. URA.RU узнало у синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, когда регионам России ждать прихода весны.
Какую погоду ждать в Московской области
По словам синоптика, в столице потепление начнется уже на этой неделе и продлится с 7 по 12 марта. Затем в Москву вновь вернется «зима».
«В период потепления пиковые значения температуры в Москве придутся на 9 и 10 числа: воздух прогреется до +10 — +12 градусов. Осадков не ожидается: 8, 9 и 10 числа в столице, при переменной облачности, часто будет выглядывать Солнце», — рассказал Александр Ильин.
Но уже в следующую пятницу, 14 марта, в Москве начнется похолодание. В дневные часы температура будет держаться в районе 0 градусов, а по ночам столбик термометра может опускаться до -7 — -11 градусов мороза.
«После похолодания плюсовая температура вернется в столицу только 19 числа. Тогда начнется очередное потепление, и тепло будет держаться как ночью, так и днем», — заявил Александр Ильин.
Какую погоду ждать на Урале
На следующей неделе жителям северного Урала не стоит ждать потепления. Синоптик предупредил, что в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах будет держаться минусовая температура.
«В дневные часы температура воздуха будет находиться в пределах -17 — -22 градусов. На Ямале, в отдельные дни на следующей неделе, температура может опуститься до -28 градусов. Туда тепло не спешит», — заключил Александр Ильин.
В центральных и южных районах Уральского федерального округа потепления стоит ждать только с середины следующей недели. На юге ХМАО, в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, температура воздуха днем поднимется до +1 +5 градусов.
«Также на север Уральского федерального округа, примерно 14-15 числа, придут сильные осадки. Своего пика они достигнут 16-17 марта. Жителям региона стоит готовиться к снегу и метели», — предупредил Александр Ильин.
Какую погоду ждать в северных регионах
В северные регионы России, начиная со следующей недели, начнет приходить весенняя погода. Например, в районах Омской области и вплоть до Байкала температура начнет переходить к плюсовым значениям. Синоптик заявил, что жителям этих регионов стоит ожидать температуры в районе от 0 до +3 градусов.
«На Дальнем Востоке и Забайкальском крае максимальное значение температуры в конце следующей недели будет достигать положительных значений от 0 до +5 градусов на солнце», — рассказал Александр Ильин. «А вот в Приморском крае погода будет часто меняться. В начале недели ожидается потепление до +5 до +10 градусов, а ближе к выходным температура опустится вниз до -1 до-7 градусов».
А вот в Якутии, на Чукотке и Колыме скорой весны ждать не стоит. Жителям этих регионов стоит готовиться к морозам: температура будет держаться в районе -22 — -27 градусов. Синоптик добавил, что в прибрежных регионах необходимо подготовиться к сильному ветру.
В северные районы Сибири и на Дальний Восток тепло на следующей неделе также не придет. Жителям стоит готовиться к минимальным значениям температуры в районе от -20 до -35 градусов.
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