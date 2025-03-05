Путин заявил о снижении преступности в России

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Путин рассказал о снижении рецидивов преступлений в России
Путин рассказал о снижении рецидивов преступлений в России Фото:

Президент России Владимир Путин заявил о снижении уровня преступности в стране. Об этом он сообщил на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ

«Снизилась уличная преступность», — сказал Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ. Трансляция проходила на телеканале «Россия 24». Глава государства добавил, что в стране сократилось число рецидивов преступлений. Владимир Путин отметил увеличение эффективности раскрытия убийств, разбойных нападений и квартирных краж в России.

Президент также выразил беспокойство по поводу вопроса защиты молодежи от влияния криминальных элементов. Он подчеркнул, что необходимо продолжить работу по предотвращению вовлечения подростков и молодых людей в преступную деятельность и усилить меры по обеспечению общественной безопасности на городских улицах.

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Президент России Владимир Путин заявил о снижении уровня преступности в стране. Об этом он сообщил на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ «Снизилась уличная преступность», — сказал Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ. Трансляция проходила на телеканале «Россия 24». Глава государства добавил, что в стране сократилось число рецидивов преступлений. Владимир Путин отметил увеличение эффективности раскрытия убийств, разбойных нападений и квартирных краж в России. Президент также выразил беспокойство по поводу вопроса защиты молодежи от влияния криминальных элементов. Он подчеркнул, что необходимо продолжить работу по предотвращению вовлечения подростков и молодых людей в преступную деятельность и усилить меры по обеспечению общественной безопасности на городских улицах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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