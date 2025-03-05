Путин заявил о снижении преступности в России

Президент России Владимир Путин заявил о снижении уровня преступности в стране. Об этом он сообщил на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ
«Снизилась уличная преступность», — сказал Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ. Трансляция проходила на телеканале «Россия 24». Глава государства добавил, что в стране сократилось число рецидивов преступлений. Владимир Путин отметил увеличение эффективности раскрытия убийств, разбойных нападений и квартирных краж в России.
Президент также выразил беспокойство по поводу вопроса защиты молодежи от влияния криминальных элементов. Он подчеркнул, что необходимо продолжить работу по предотвращению вовлечения подростков и молодых людей в преступную деятельность и усилить меры по обеспечению общественной безопасности на городских улицах.
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