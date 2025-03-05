Путин потребовал решить вопрос незаконных мигрантов в России

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Путин потребовал от МВД пресекать каналы нелегальной миграции
Путин потребовал от МВД пресекать каналы нелегальной миграции Фото:

Президент РФ Владимир Путин потребовал ускорить принятие новой концепции государственной миграционной политики и активнее пресекать каналы нелегальной миграции. Заявление было сделано во время его выступления на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.

«Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля. Все поручения на этот счет уже даны», — сказал Путин. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

В дополнение к требованию о борьбе с нелегальной миграцией, Путин указал на срочность принятия обновленной концепции государственной миграционной политики уже в этом году. Он выразил уверенность, что предстоящие изменения позволят более эффективно решать вопросы миграции на территории России.

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Президент РФ Владимир Путин потребовал ускорить принятие новой концепции государственной миграционной политики и активнее пресекать каналы нелегальной миграции. Заявление было сделано во время его выступления на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел. «Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля. Все поручения на этот счет уже даны», — сказал Путин. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». В дополнение к требованию о борьбе с нелегальной миграцией, Путин указал на срочность принятия обновленной концепции государственной миграционной политики уже в этом году. Он выразил уверенность, что предстоящие изменения позволят более эффективно решать вопросы миграции на территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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