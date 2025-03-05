05 марта 2025

Цыган из Миасса, расстрелявший оппонента в драке, отправлен под суд. Видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, автомат калашникова, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, карабин, сайга, бойня
С момента рокового выстрела на стадионе Миасса прошло меньше года Фото:
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Смертельная перестрелка в Миассе

Представитель цыганской диаспоры Иван Конюхович, расстрелявший оппонента в драке у стадиона в Миассе, ждет суда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчину будут судить по двум статьям.

«Прокуратура Миасса утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Конюховича обвиняют в убийстве и покушении на убийство. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону следствием по делу собрана достаточная доказательственная база.

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Что известно об участнике перестрелки в Миассе, обвиняемом в убийстве

Стрельба возле стадиона «Южный» произошла в мае 2024 года. Между Конюховичем и другой компанией, в которой находились братья Игнат и Рудольф Мацеленко, возник конфликт, перетекший в драку. В ходе разборок Конюхович достал из автомобиля «Сайгу» и выстрелил.

Пуля попала в старшего из братьев Мацеленко. От ранения он скончался на месте. Мацеленко-младший отделался незначительными травмами.

После произошедшего Конюхович скрылся с места преступления. Его объявили в розыск и спустя несколько суток задержали. Мужчина пояснил правоохранителям, что скрываться от следствия не планировал. О том, что инцидент со стрельбой закончился смертью, он узнал из СМИ. В зале суда при избрании меры пресечения он раскаялся в содеянном.

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Представитель цыганской диаспоры Иван Конюхович, расстрелявший оппонента в драке у стадиона в Миассе, ждет суда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчину будут судить по двум статьям. «Прокуратура Миасса утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Конюховича обвиняют в убийстве и покушении на убийство. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону следствием по делу собрана достаточная доказательственная база. Стрельба возле стадиона «Южный» произошла в мае 2024 года. Между Конюховичем и другой компанией, в которой находились братья Игнат и Рудольф Мацеленко, возник конфликт, перетекший в драку. В ходе разборок Конюхович достал из автомобиля «Сайгу» и выстрелил. Пуля попала в старшего из братьев Мацеленко. От ранения он скончался на месте. Мацеленко-младший отделался незначительными травмами. После произошедшего Конюхович скрылся с места преступления. Его объявили в розыск и спустя несколько суток задержали. Мужчина пояснил правоохранителям, что скрываться от следствия не планировал. О том, что инцидент со стрельбой закончился смертью, он узнал из СМИ. В зале суда при избрании меры пресечения он раскаялся в содеянном.
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