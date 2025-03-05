Какие услуги ЖКХ можно не оплачивать

Создатель «ДОМ-и-ДВОР.рф»: собственники квартир могут не платить за антенну
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Степура заявил, что во многих квитанциях за ЖКУ можно найти как обязательные, так и необязательные платежи
Степура заявил, что во многих квитанциях за ЖКУ можно найти как обязательные, так и необязательные платежи Фото:

Собственники квартир имеют право не оплачивать антенну, радиоточку, страхование квартиры и другие услуги, которые не относятся напрямую к жилищно-коммунальным услугам. Об этом сообщил создатель и руководитель проекта «ДОМ-и-ДВОР.рф», эксперт по ЖКХ Павел Степура.

«Если вы не видите в них необходимости, от них можно отказаться. Это, например антенна, радиоточка, страхование квартиры и все остальное, что не относятся напрямую к жилищно-коммунальным услугам», — заявил Степура в беседе с aif.ru.

При этом эксперт подчеркнул, что в квитанции обязательными являются строки, относящиеся к содержанию жилого помещения и общедомового имущества, а также все коммунальные услуги, включая холодную и горячую воду, отопление, электроэнергию и обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Все остальное относится к необязательным платежам, которые россияне имеют право не оплачивать.

Степура предупредил, что нередко, когда в квитанции за ЖКУ недобросовестными управляющими компаниями могут добавляться дополнительные услуги, поэтому гражданам стоит внимательно проверять содержание платежек. Например, текущий ремонт мест общего пользования, установка и уборка не должны выделяться отдельной строкой, так как они уже включены в общие платежи за коммунальные услуги.

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Собственники квартир имеют право не оплачивать антенну, радиоточку, страхование квартиры и другие услуги, которые не относятся напрямую к жилищно-коммунальным услугам. Об этом сообщил создатель и руководитель проекта «ДОМ-и-ДВОР.рф», эксперт по ЖКХ Павел Степура. «Если вы не видите в них необходимости, от них можно отказаться. Это, например антенна, радиоточка, страхование квартиры и все остальное, что не относятся напрямую к жилищно-коммунальным услугам», — заявил Степура в беседе с aif.ru. При этом эксперт подчеркнул, что в квитанции обязательными являются строки, относящиеся к содержанию жилого помещения и общедомового имущества, а также все коммунальные услуги, включая холодную и горячую воду, отопление, электроэнергию и обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Все остальное относится к необязательным платежам, которые россияне имеют право не оплачивать. Степура предупредил, что нередко, когда в квитанции за ЖКУ недобросовестными управляющими компаниями могут добавляться дополнительные услуги, поэтому гражданам стоит внимательно проверять содержание платежек. Например, текущий ремонт мест общего пользования, установка и уборка не должны выделяться отдельной строкой, так как они уже включены в общие платежи за коммунальные услуги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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