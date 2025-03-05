Какие услуги ЖКХ можно не оплачивать

Собственники квартир имеют право не оплачивать антенну, радиоточку, страхование квартиры и другие услуги, которые не относятся напрямую к жилищно-коммунальным услугам. Об этом сообщил создатель и руководитель проекта «ДОМ-и-ДВОР.рф», эксперт по ЖКХ Павел Степура.
«Если вы не видите в них необходимости, от них можно отказаться. Это, например антенна, радиоточка, страхование квартиры и все остальное, что не относятся напрямую к жилищно-коммунальным услугам», — заявил Степура в беседе с aif.ru.
При этом эксперт подчеркнул, что в квитанции обязательными являются строки, относящиеся к содержанию жилого помещения и общедомового имущества, а также все коммунальные услуги, включая холодную и горячую воду, отопление, электроэнергию и обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Все остальное относится к необязательным платежам, которые россияне имеют право не оплачивать.
Степура предупредил, что нередко, когда в квитанции за ЖКУ недобросовестными управляющими компаниями могут добавляться дополнительные услуги, поэтому гражданам стоит внимательно проверять содержание платежек. Например, текущий ремонт мест общего пользования, установка и уборка не должны выделяться отдельной строкой, так как они уже включены в общие платежи за коммунальные услуги.
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