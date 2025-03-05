Свердловским учителям вернули премию после публикации URA.RU

Учительнице школы в Красноуральске (Свердловская область) после публикации URA.RU выплатили деньги за классное руководство, которые она не получала уже два месяца. Выплаты поступили и ее коллегам, об этом агентству рассказала молодой педагог Ева [имя изменено].
«Выплатили 20 тысяч рублей, как и должны были. Спросила у коллег, они тоже подтвердили, что деньги им сегодня поступили», — сказала учительница, отметив, что выплата поступила на следующий день после публикации.
Педагог накануне поделилась с агентством, что уже два месяца ей не поступали выплаты за классное руководство, которые положены всем учителям в России по приказу премьер-министра Михаила Мишустина. По ее словам, ежемесячно она получала по 10-15 тысяч рублей за это, но по неизвестным причинам этих денег не видела два месяца.
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