Свердловским учителям вернули премию после публикации URA.RU

Свердловским учителям спустя два месяца выплатили деньги за классное руководство
© Служба новостей «URA.RU»
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Выплату учительница не получала два месяца (архивное фото)
Выплату учительница не получала два месяца (архивное фото) Фото:

Учительнице школы в Красноуральске (Свердловская область) после публикации URA.RU выплатили деньги за классное руководство, которые она не получала уже два месяца. Выплаты поступили и ее коллегам, об этом агентству рассказала молодой педагог Ева [имя изменено].

«Выплатили 20 тысяч рублей, как и должны были. Спросила у коллег, они тоже подтвердили, что деньги им сегодня поступили», — сказала учительница, отметив, что выплата поступила на следующий день после публикации.

Педагог накануне поделилась с агентством, что уже два месяца ей не поступали выплаты за классное руководство, которые положены всем учителям в России по приказу премьер-министра Михаила Мишустина. По ее словам, ежемесячно она получала по 10-15 тысяч рублей за это, но по неизвестным причинам этих денег не видела два месяца.

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Учительнице школы в Красноуральске (Свердловская область) после публикации URA.RU выплатили деньги за классное руководство, которые она не получала уже два месяца. Выплаты поступили и ее коллегам, об этом агентству рассказала молодой педагог Ева [имя изменено]. «Выплатили 20 тысяч рублей, как и должны были. Спросила у коллег, они тоже подтвердили, что деньги им сегодня поступили», — сказала учительница, отметив, что выплата поступила на следующий день после публикации. Педагог накануне поделилась с агентством, что уже два месяца ей не поступали выплаты за классное руководство, которые положены всем учителям в России по приказу премьер-министра Михаила Мишустина. По ее словам, ежемесячно она получала по 10-15 тысяч рублей за это, но по неизвестным причинам этих денег не видела два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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