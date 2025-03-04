«Денег не хватает»: свердловская учительница заявила об урезании выплат

В Красноуральске (Свердловская область) учительница местной школы два месяца не получает доплату за классное руководство. Такая ситуация якобы сложилась не только у нее, но и у ее коллег, рассказала URA.RU молодой педагог Ева [имя изменено].
«В январе мы заметили, что нам не выплачивают за классное руководство. Это ведь федеральные деньги, которые выделяются на каждую школу. За январь заплатили на 10-15 тысяч рублей меньше. <…> Я дружу с коллегами — тоже молодыми специалистами. Мы сейчас все сидим и смотрим, что не приходит нам за классное руководство», — сказала учительница. По ее словам, о каких-то грядущих изменениях на работе им не сообщали.
По словам педагога, ее коллеги, которые уже давно работают в школе, утверждают, что ситуация повторяется: «Говорят, у них в прошлом году так же было. Им потом просто выплатили все за несколько месяцев. Обещали, что нам выплатят в марте. Сейчас остается ждать только конца месяца», — сказала она, добавив, что ее молодой человек тоже работает учителем, но уже в другом городе — поблизости (не стала называть его). «В его школе такая же ситуация. Он не классный руководитель, но слышал об этом от своих коллег», — сказала Ева
Сейчас молодая учительница работает на небольшой ставке, потому недоплата ощутима. «Я получила 24 тысячи рублей. <…> В общем-то у меня должно выходить около 43 тысяч рублей за месяц. <…> Чувствительно, конечно, если у человека есть кредит или за квартиру заплатить нужно. Бывает, что прям денег не хватает», — поделилась девушка.
В ноябре 2020-го премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому выплаты за классное руководство стали получать педагоги всех российских школ. В марте 2024-го доплату классным руководителям и кураторам групп в колледжах в поселениях, где живет менее 100 тысяч человек, увеличили вдвое — до 10 тысяч рублей. В прошлом году эта мера распространялась на 17 тысяч свердловских преподавателей.
В министерство образования и молодежной политики региона, а также в администрацию Красноуральска направлены письменные запросы. В местном управлении образования URA.RU сообщили, что проверят информацию.
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