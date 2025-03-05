Директор ЦРУ объявил об остановке обмена разведданными с Украиной

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В ЦРУ подтвердили информацию о приостановке передачи разведданных Украине
В ЦРУ подтвердили информацию о приостановке передачи разведданных Украине Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил информацию о временном прекращении передачи разведывательных данных Украине. Об этом сообщил корреспондент Fox News Эдвард Лоуренс. 

«США приостановили поставки оружия и разведданных на Украину в результате встречи в Овальном кабинете», — сообщил директор ЦРУ. Его слова приводятся на странице корреспондента в соцсети Х. Рэтклифф также выразил свое ожидание возобновления работы и сотрудничества с Украиной в деле достижения мира после отправки письма президенту США Дональду Трампу.

Ранее о приостановке передачи сообщало издание Financial Times. Причиной введения запрета стал инцидент, произошедший во время встречи Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского в Белом доме. В ходе их переговоров возник конфликт, связанный с обеспечением Киеву гарантий безопасности. Это привело к срыву подписания международного соглашения, касающегося разработки месторождений редкоземельных металлов на Украине.

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Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил информацию о временном прекращении передачи разведывательных данных Украине. Об этом сообщил корреспондент Fox News Эдвард Лоуренс.  «США приостановили поставки оружия и разведданных на Украину в результате встречи в Овальном кабинете», — сообщил директор ЦРУ. Его слова приводятся на странице корреспондента в соцсети Х. Рэтклифф также выразил свое ожидание возобновления работы и сотрудничества с Украиной в деле достижения мира после отправки письма президенту США Дональду Трампу. Ранее о приостановке передачи сообщало издание Financial Times. Причиной введения запрета стал инцидент, произошедший во время встречи Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского в Белом доме. В ходе их переговоров возник конфликт, связанный с обеспечением Киеву гарантий безопасности. Это привело к срыву подписания международного соглашения, касающегося разработки месторождений редкоземельных металлов на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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