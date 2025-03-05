В Кургане ликвидировали узбекскую диаспору

В Кургане ликвидировали общественную организацию «Ташкент», созданную экс-председателем узбекской диаспоры Хамидулло Хайитовым. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее с иском о закрытии организации выступал Минюст.
«С 5 марта ликвидирована общественная организация „Ташкент“, которой руководил Хамидулло Хайитов. Диаспора просуществовала около трех лет», — сообщил источник. Информация о закрытии компании подтверждается данными из реестра юридических лиц.
Сам экс-глава диаспоры Хайитов покинул страну еще до того, как началась процедура закрытия. В 2022 году также была ликвидирована другая узбекская диаспора «Замандаш». Продолжает действовать «Общество дружбы Курган-Узбекистан».
Ранее URA.RU писало, что в Кургане за два года закрылись несколько кавказских диаспор. Под закрытие попали чечено-ингушская организация «Вайнах», «Объединение азербайджанцев Зауралья». В процессе ликвидации находится корейская диаспора «Коресарам». Также закрытие грозит одной из местных организаций мусульман.
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