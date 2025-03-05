05 марта 2025

В Кургане ликвидировали узбекскую диаспору

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане закрыли узбекскую диаспору «Ташкент»
В Кургане закрыли узбекскую диаспору «Ташкент» Фото:

В Кургане ликвидировали общественную организацию «Ташкент», созданную экс-председателем узбекской диаспоры Хамидулло Хайитовым. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее с иском о закрытии организации выступал Минюст.

«С 5 марта ликвидирована общественная организация „Ташкент“, которой руководил Хамидулло Хайитов. Диаспора просуществовала около трех лет», — сообщил источник. Информация о закрытии компании подтверждается данными из реестра юридических лиц.

Сам экс-глава диаспоры Хайитов покинул страну еще до того, как началась процедура закрытия. В 2022 году также была ликвидирована другая узбекская диаспора «Замандаш». Продолжает действовать «Общество дружбы Курган-Узбекистан».

Ранее URA.RU писало, что в Кургане за два года закрылись несколько кавказских диаспор. Под закрытие попали чечено-ингушская организация «Вайнах», «Объединение азербайджанцев Зауралья». В процессе ликвидации находится корейская диаспора «Коресарам». Также закрытие грозит одной из местных организаций мусульман. 

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В Кургане ликвидировали общественную организацию «Ташкент», созданную экс-председателем узбекской диаспоры Хамидулло Хайитовым. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее с иском о закрытии организации выступал Минюст. «С 5 марта ликвидирована общественная организация „Ташкент“, которой руководил Хамидулло Хайитов. Диаспора просуществовала около трех лет», — сообщил источник. Информация о закрытии компании подтверждается данными из реестра юридических лиц. Сам экс-глава диаспоры Хайитов покинул страну еще до того, как началась процедура закрытия. В 2022 году также была ликвидирована другая узбекская диаспора «Замандаш». Продолжает действовать «Общество дружбы Курган-Узбекистан». Ранее URA.RU писало, что в Кургане за два года закрылись несколько кавказских диаспор. Под закрытие попали чечено-ингушская организация «Вайнах», «Объединение азербайджанцев Зауралья». В процессе ликвидации находится корейская диаспора «Коресарам». Также закрытие грозит одной из местных организаций мусульман. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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