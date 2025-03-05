Скандал в медиаблоке мэрии Екатеринбурга дошел до суда: решение

Свердловский облсуд подтвердил отставку Инны Боевой с поста директора муниципальной радиостанции «Город FM», которую она пыталась оспорить. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к горадминистрации. Заседание прошло утром 5 марта.
Боева возглавила «Город FM» в 2019-м еще при мэре Александре Высокинском. Контракт с ней администрация в одностороннем порядке разорвала в октябре 2024-го. До этого был почти трехлетний конфликт: профильного вице-мэра Сергея Плахотина (работает с 2021-го) и городской департамент информполитики не устраивало, как развивается радиостанция, у Боевой был свой взгляд на ситуацию.
Само расставание тоже вышло скандальным. Боева говорила, что ей не давали нормально вывезти вещи, а коллектив писал коллективное обращение к мэру Алексею Орлову.
В декабре 2024-го Ленинский суд отказал Боевой в удовлетворении ее иска о признании увольнения незаконным, восстановлении в должности и выплате денежной компенсации. Медиаменеджер настаивала, что чиновники превысили свои полномочия, ранее вмешивались в редакционную политику радиостанции, общались с сотрудниками в обход нее, непосредственного шефа.
«С этими же доводами Боева пошла в апелляцию. Но облсуд оставил решение без изменений», — поделился источник.
Корреспонденту URA.RU Боева объяснила, что собирается идти до последнего. «Я подавала на восстановление в должности и на злоупотребление правом. Есть пункт два статьи 278 ТК РФ, который дает право учредителю освободить от занимаемой должности — сегодня! Но нельзя это использовать для сведения личных счетов. Судебная практика по моей статье не очень хорошая. В основном все идут уже на Кассацию. Мало, кто идет на Верховный, но я и до него дойду, потому что я уже уперлась рогами. Для меня это репутационный момент», — подчеркнула она. Боева подтвердила, что, по ее мнению, департамент часто вмешивался в редакционную политику, диктуя, что ставить, а что нет в эфир, а также требовал дополнительно зарабатывать, чтобы использовать для развития не только бюджет города.
URA.RU обратилось также за комментарием к директору департамента информполитики мэрии Екатерине Мезинцевой. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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