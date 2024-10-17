В Екатеринбурге со скандалом избавились от директора мэрского радио, приемную Орлова осадили

Инна Боева уволена с поста главы «Города FM»

18 октября 2024 в 08:29 Размер текста - 17 +

Инна Боева руководила радиостанцией с февраля 2019-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В медиахолдинге мэрии Екатеринбурга громкая отставка: свой пост покинула директор муниципальной радиостанции «Город FM» Инна Боева, которую хотели уволить еще в 2022-м. Ее последним рабочим днем было 11 октября. Редакция всем составом пришла в приемную главы города Алексея Орлова. Что было дальше — в материале URA.RU. Боева возглавила МБУ «Екатеринбургская радиокомпания «Радио Екатеринбург» в начале 2019-го после беседы с тогдашним мэром Александром Высокинским. С его политическим замом Екатериной Куземкой у Боевой был мощный конфликт из-за закупок. Сменивший Высокинского в декабре 2020-го Орлов к «Городу FM» был сразу как-то равнодушен, а его профильный заместитель Сергей Плахотин строил планы, в которые Боева не вписывалась (низкие рейтинги, скучные, на его взгляд, программы). Не имея законных рычагов для расторжения договора с Боевой, Плахотин решил радиостанцию реорганизовать. Но Боева отбилась — при поддержке уважаемых Орловым горожан. Последним рабочим днем Инны Боевой было 11 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Не вступаясь лично за Боеву, они убедили, что «Город FM» в его текущем виде лучше сохранить. А потом Орлов лично (в первый и последний раз) посетил офис «Города FM», поговорил с Боевой и реформу Плахотина свернул. Вскоре чиновнику и самому стало не до того: губернаторские выборы, супер-конфликтная кампания по выборам в гордуму 2023 года, подготовка к 300-летию… По данным URA.RU, решение проблемы с «Городом FM» Плахотин осенью 2022-го полностью доверил новой начальнице департамента информполитики мэрии Екатерине Мезинцевой. С ней Боева работала еще в «Комсомольской правде». Разногласия между ними возникли сразу — по самым разным вопросам. Согласно версии Боевой, Плахотин и Мезинцева готовили увольнение несколько недель, регулярно консультируясь с кадровым департаментом администрации. И в итоге активировали статью пункт 2 ст. 278 ТК РФ, позволяющий разорвать контракт без весомого обоснования. «Волшебная палочка для сведения счетов и избавления от неугодных», — заявила Боева. Основной конфликт у Боевой был с Екатериной Мезинцевой (на фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Об отставке Мезинцева сообщила ей 27 сентября — «совершенно неожиданно, между делом». «Посоветовала, отвечая на вопросы, говорить, что я сама уволилась, потому что решила сменить сферу деятельности», — передает Боева. С коллективом, говорит она, никто не пообщался (Мезинцева якобы «пробежала мимо сотрудников радиостанции, когда ей хотели задать вопросы»). И все 19 сотрудников написали Орлову письмо. «Мы взбудоражены информацией о внезапном увольнении нашего руководителя <…> и считаем своим долгом выразить полную поддержку и защиту нашему руководителю. <…> Ни у кого из нас нет сомнений, что сложившаяся ситуация является проявлением личного отношения к нашему руководителю со стороны заместителя главы Екатеринбурга С. И. Плахотина. С начала 2022 года мы столкнулись с неприкрытой травлей, направленной в адрес директора и сотрудников учреждения. Коллектив находится в состоянии постоянного стресса из-за риска увольнения нашего руководителя и угрозы прекращения деятельности проекта, созданного И. В. Боевой в интересах города и горожан», — сказано в обращении. Алексей Орлов воспринял письмо как провокацию Фото: Размик Закарян © URA.RU Его хотели вручить Орлову лично — в пятницу, 4 октября. Но когда толпа заявилась в его приемную, мэра на месте не было. Он, конечно, воспринял это как провокацию, и на аппаратном совещании 7 октября Плахотина и Мезинцеву, по слухам, отчитал — за то, что допустили скандал. Вещи из офиса Боева, по ее словам, вывозила не без противодействия. Ей якобы заблокировали пропуск, а машину не пускали во внутренний двор администрации. «Эти две недели [отработки] решили превратить в настоящий кошмар для меня. Чудом избежала нервного срыва», — рассказала Боева. Будет ли она обжаловать свое увольнение в суде, пока неизвестно. Сергей Плахотин от комментариев по теме воздержался. Знакомый с его позицией источник URA.RU в администрации заверил, что ситуацию он наблюдал со стороны и не вмешивался. Публично высказалась по теме Екатерина Мезинцева. Она заявила, что, наоборот, помогала Боевой освободить кабинет (звонила для этого охране, будучи в командировке). «Если был какой-то конфликт, скорее всего, просто человек так это видел. У нас не было никаких конфликтов — явных или неявных. Радиостанция никуда не делась, она работает и будет продолжать работать», — прокомментировала Мезинцева. Исполняющей обязанности директора «Города FM» назначена Олеся Чернова. Фото: предоставлено Инной Боевой Фото: предоставлено Инной Боевой Фото: предоставлено Инной Боевой Фото: предоставлено Инной Боевой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В медиахолдинге мэрии Екатеринбурга громкая отставка: свой пост покинула директор муниципальной радиостанции «Город FM» Инна Боева, которую хотели уволить еще в 2022-м. Ее последним рабочим днем было 11 октября. Редакция всем составом пришла в приемную главы города Алексея Орлова. Что было дальше — в материале URA.RU. Боева возглавила МБУ «Екатеринбургская радиокомпания «Радио Екатеринбург» в начале 2019-го после беседы с тогдашним мэром Александром Высокинским. С его политическим замом Екатериной Куземкой у Боевой был мощный конфликт из-за закупок. Сменивший Высокинского в декабре 2020-го Орлов к «Городу FM» был сразу как-то равнодушен, а его профильный заместитель Сергей Плахотин строил планы, в которые Боева не вписывалась (низкие рейтинги, скучные, на его взгляд, программы). Не имея законных рычагов для расторжения договора с Боевой, Плахотин решил радиостанцию реорганизовать. Но Боева отбилась — при поддержке уважаемых Орловым горожан. Не вступаясь лично за Боеву, они убедили, что «Город FM» в его текущем виде лучше сохранить. А потом Орлов лично (в первый и последний раз) посетил офис «Города FM», поговорил с Боевой и реформу Плахотина свернул. Вскоре чиновнику и самому стало не до того: губернаторские выборы, супер-конфликтная кампания по выборам в гордуму 2023 года, подготовка к 300-летию… По данным URA.RU, решение проблемы с «Городом FM» Плахотин осенью 2022-го полностью доверил новой начальнице департамента информполитики мэрии Екатерине Мезинцевой. С ней Боева работала еще в «Комсомольской правде». Разногласия между ними возникли сразу — по самым разным вопросам. Согласно версии Боевой, Плахотин и Мезинцева готовили увольнение несколько недель, регулярно консультируясь с кадровым департаментом администрации. И в итоге активировали статью пункт 2 ст. 278 ТК РФ, позволяющий разорвать контракт без весомого обоснования. «Волшебная палочка для сведения счетов и избавления от неугодных», — заявила Боева. Об отставке Мезинцева сообщила ей 27 сентября — «совершенно неожиданно, между делом». «Посоветовала, отвечая на вопросы, говорить, что я сама уволилась, потому что решила сменить сферу деятельности», — передает Боева. С коллективом, говорит она, никто не пообщался (Мезинцева якобы «пробежала мимо сотрудников радиостанции, когда ей хотели задать вопросы»). И все 19 сотрудников написали Орлову письмо. «Мы взбудоражены информацией о внезапном увольнении нашего руководителя <…> и считаем своим долгом выразить полную поддержку и защиту нашему руководителю. <…> Ни у кого из нас нет сомнений, что сложившаяся ситуация является проявлением личного отношения к нашему руководителю со стороны заместителя главы Екатеринбурга С. И. Плахотина. С начала 2022 года мы столкнулись с неприкрытой травлей, направленной в адрес директора и сотрудников учреждения. Коллектив находится в состоянии постоянного стресса из-за риска увольнения нашего руководителя и угрозы прекращения деятельности проекта, созданного И. В. Боевой в интересах города и горожан», — сказано в обращении. Его хотели вручить Орлову лично — в пятницу, 4 октября. Но когда толпа заявилась в его приемную, мэра на месте не было. Он, конечно, воспринял это как провокацию, и на аппаратном совещании 7 октября Плахотина и Мезинцеву, по слухам, отчитал — за то, что допустили скандал. Вещи из офиса Боева, по ее словам, вывозила не без противодействия. Ей якобы заблокировали пропуск, а машину не пускали во внутренний двор администрации. «Эти две недели [отработки] решили превратить в настоящий кошмар для меня. Чудом избежала нервного срыва», — рассказала Боева. Будет ли она обжаловать свое увольнение в суде, пока неизвестно. Сергей Плахотин от комментариев по теме воздержался. Знакомый с его позицией источник URA.RU в администрации заверил, что ситуацию он наблюдал со стороны и не вмешивался. Публично высказалась по теме Екатерина Мезинцева. Она заявила, что, наоборот, помогала Боевой освободить кабинет (звонила для этого охране, будучи в командировке). «Если был какой-то конфликт, скорее всего, просто человек так это видел. У нас не было никаких конфликтов — явных или неявных. Радиостанция никуда не делась, она работает и будет продолжать работать», — прокомментировала Мезинцева. Исполняющей обязанности директора «Города FM» назначена Олеся Чернова.