Минстрой РФ вычислил рыночную цену челябинского жилья

Минстрой России определит на второй квартал среднюю стоимость жилья в Челябинской области. Как следует из проекта приказа министерства, стоимость составит 86,463 тысячи рубля за квадратный метр.
«Определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на второй квартал 2025 года. Челябинская область — 86,463 тысячи рублей», — отмечено в проекте документа.
Как URA.RU пояснил гендиректор Союза строительных компаний Урала и Сибири Юрий Десятков, стоимость определяется, чтобы проводить закупки жилья, определяя на тендерах его начальную цену. Подобную практику эксперт оценил положительно, заметив, что вилка стоимости первичного и вторичного жилфонда не станет существенным препятствием для торгов. При сложившихся реалиях на рынке, счел собеседник URA.RU, застройщики будут принимать участие в тендерах, когда те будут объявлены.
Коллегу поддержал гендиректор компании «ДАН-Недвижимость» Валентин Корытный. Он заметил, что цены могут различаться в городах и районах, однако определяемый министерством индикатор решает свои задачи.
«Для покупателей и продавцов недвижимости мы готовим анализ инвестиционной привлекательности объекта. Участникам рынка важно понимать, насколько выгодна сделка на конкретном адресе и в рамках определенного периода. А госорганам нужен ориентир, который поможет решать социальные задачи: например, предоставлять субсидии льготникам на приобретение квадратных метров», — рассказал URA.RU Корытный.
На уровне региона и муниципалитетов власти также определяют стоимость жилья. Делается это ежеквартально. Например, в Челябинске нормативная стоимость квадратного метра жилья на первый квартал 2025 года определена в размере 85,958 тысячи рублей.
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