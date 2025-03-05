Авторитета оставили без «профсоюза»: история краха челябинского бандита Морозова

Прокуратура добила «Братство Морозов-Златоуст» в челябинском облсуде

05 марта 2025 в 18:17 Размер текста - 17 +

В споре с прокуратурой Александр Морозов потерпел очередное поражение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский областной суд 5 марта удовлетворил иск прокурора о ликвидации профессионального союза работников «Братство Морозов-Златоуст», учредителем которого является бывший лидер челябинской ОПГ Александр Морозов. С чего начинал и на чем «споткнулся» главарь банды, наводившей ужас на всю Россию — в материале URA.RU. В начале большого пути После освобождения Александр Морозов признавался, чтобы бокс помог ему выжить и за решеткой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В юности Александр Морозов занимался боксом, причем вполне успешно — вырос до мастера спорта, выигрывал соревнования. Вернувшись в начале 1990-х из армии и осмотревшись в постсоветской реальности, «конвертировал» свою спортивную подготовку и знакомства в рэкет. Вместе с боксерами и ветеранами Афганистана он навязал услуги охраны магазинам, рынкам, различным палаткам и киоскам. Открыл торговую фирму «Ифрит», и вскоре контролировал массу ларьков в Златоусте, непрерывно расширяя сферу влияния. «Споткнулся» лишь на Златоустовском меткомбинате: после нескольких «разговоров» с руководителями предприятия те пожаловались в ФСБ — и Морозову пришлось сдать назад. «Ну, за упокой…» У руководителей предприятий, производящих алкоголь, таких заступников не нашлось. К тому времени «морозовцы» вовсю торговали спиртным, благо по сравнению с нынешним временем никаких ограничений в начале правления Ельцина не существовало. Сначала, не желая умирать, под Морозова легло руководство златоустовского ликероводочного завод (входил в крупнейший областной комбинат «Казак-Уральский»). Грузовики подкатывали на погрузку один за другим, фирмы-однодневки сдавали водку в морозовские ларьки, а затем ликвидировались. Все все понимали, но жизнь была дороже. Порядок попытался навести новый гендиректор холдинга «Казак Уральский» Георгий Подшивалов, который запретил отгружать водку без предоплаты. Вскоре его нашли избитым возле подъезда, и он умер в реанимации. После этого все вернулось на круги своя. С той лишь разницей, что теперь «морозовские» официально сидели в руководстве холдинга. Диверсификация бизнеса Статья по теме «У меня было все, а сейчас нет ничего. Меня можно только убить» Помимо торговли водкой и «крышевания» ларьков, которые постепенно становились собственностью людей Морозова, они осваивали и другие формы преступного бизнеса. Например, вышибание долгов или физическое уничтожение должников либо конкурентов — своих либо чужих. Часть средств начала уходить в благотворительный фонд «Терек». Под предлогом выкупа солдат из чеченского плена и их реабилитации, представители фонда требовали у предприятий и бизнесменов области деньги либо продукцию. Эту многообещающую деятельность также пресекла в итоге ФСБ: появилась информация, что лечили и реабилитировали фондовцы боевиков из отряда Салмана Радуева. Пора в политику! В 1996 году 26-летний Морозов по меркам Челябинской области был не только невероятно отморожен, но и невероятно богат. Человека, который мог принести в мэрию города несколько чемоданов «налички» на зарплаты бюджетников, предпочитали не трогать. Даже когда он демонстративно приходил в мэрию не с деньгами, а с братвой — и усаживался в кресло градоначальника. Больше того, все это снимали местные телевизионщики, а сюжеты выходили и на центральных каналах. Во время губернаторских выборов он буквально сцепился с действующим главой региона Вадимом Соловьевым. Тот приехал открывать отремонтированную больницу и заявил, что работы сделали за счет области. Морозов, который дал деньги, вспылил — да так, что потасовку пришлось гасить вызванным омоновцам. «Покажите мне такого прокурора, который наденет на меня наручники!» — подвел итог конфликта перед журналистами Морозов. В том же году он выиграл выборы в облдуму. «Когда в 27 лет стал депутатом, подумал, что чего там, так можно и президентом стать. Просто надо было подождать еще восемь лет, до 35 лет», — смеясь, рассказывал Морозов уже после колонии. Прерванный полет В отличие от предшественника, губернатор Петр Сумин пиетета перед Морозовым не питал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Однако жизнь менялась, на что Морозов внимания не обращал. В частности, губернатором области стал Петр Сумин, а прокурором — Анатолий Брагин. В мае 1997 года Морозов по обыкновению гнал по Челябинску на черном «Гранд Чероки» с мигалкой — и внезапно на его пути встали гаишники. Недолго думая, Морозов сбил одного из инспекторов. Некоторое время спустя машину заблокировали, «в дополнение» к сбитому милиционеру в ней нашелся пистолет. Второй «ствол» нашли в доме депутата, прокурор, который выдал ордер на обыск, таки нашелся. Депутаты единогласно проголосовали за снятие с него неприкосновенности (тогда ее имели и обладатели мандатов регионального уровня). Суд отмерил Морозову три года. А когда неунывающий авторитет собирался на волю, прокуратура «выкатила» еще одно уголовное дело. Кобзон и Жириновский не помогли За три года следователи собрали доказательства того, о чем и так все знали. Об участии Морозова и 24 его соучастников в убийствах, похищениях людей, вымогательствах, хранении оружия, изнасилованиях. Но самым тяжким являлось, конечно, обвинение в организации преступного сообщества. За главаря банды публично заступались бывший старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР, экс-депутат Госдумы РФ Тельман Гдлян и Владимир Жириновский, который даже написал официальное письмо в МВД с требованием об освобождении Морозова из-под стражи.Выступавший в Челябинске Иосиф Кобзон передал ему книгу мемуаров с автографом и подписью «Саша, держись!» В новой «битве» с правоохранителями Александр Морозов принимал участие по ВКС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пожелание оказалось к месту. В 2001 году Челябинский облсуд приговорил Морозова к 18 годам лишения свободы. В 2005 году он получил еще три года за мошенничество. А в 2008 году получил два года за то, что избил дневального. Его подельники приговорены в общей сложности к 180 годам заключения. Морозов штудировал Уголовно-процессуальный кодекс и даже сумел добиться пересмотра нескольких дел и оправдания по некоторым обвинениям. Но почти за два десятилетия миллиарды рублей, недвижимость (в том числе вилла в Испании, квартиры в Москве и других городах) и целый ряд фирм словно канули в Лету. По словам Морозова, он передал все активы в управление своему партнеру в Златоусте. Однако тот, давно превратившийся в серьезного бизнесмена, в не слишком парламентских выражениях отправил Морозова в суд. …и религия тоже После 19 лет, проведенных в колонии за бандитизм, вымогательства и заказные убийства, Морозов основал не только профсоюз «Братство Морозов-Златоуст», но и религиозную организацию с таким же названием. Он подавал иски к певцу Григорию Лепсу, трэш-блогеру Mellstroy, организатору «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, бойцу СВО Александру «Якудзе» Воложанину другим. Со всех он требовал взыскать многомиллионную моральную компенсацию. В итоге терпение правоохранителей лопнуло. Челябинский областной суд по иску прокурора 5 марта ликвидировал созданную Морозовым организацию. Основатель «Братства…» активно возражал по видеосвязи, но убедить участников процесса в своей правоте не сумел. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский областной суд 5 марта удовлетворил иск прокурора о ликвидации профессионального союза работников «Братство Морозов-Златоуст», учредителем которого является бывший лидер челябинской ОПГ Александр Морозов. С чего начинал и на чем «споткнулся» главарь банды, наводившей ужас на всю Россию — в материале URA.RU. В начале большого пути В юности Александр Морозов занимался боксом, причем вполне успешно — вырос до мастера спорта, выигрывал соревнования. Вернувшись в начале 1990-х из армии и осмотревшись в постсоветской реальности, «конвертировал» свою спортивную подготовку и знакомства в рэкет. Вместе с боксерами и ветеранами Афганистана он навязал услуги охраны магазинам, рынкам, различным палаткам и киоскам. Открыл торговую фирму «Ифрит», и вскоре контролировал массу ларьков в Златоусте, непрерывно расширяя сферу влияния. «Споткнулся» лишь на Златоустовском меткомбинате: после нескольких «разговоров» с руководителями предприятия те пожаловались в ФСБ — и Морозову пришлось сдать назад. «Ну, за упокой…» У руководителей предприятий, производящих алкоголь, таких заступников не нашлось. К тому времени «морозовцы» вовсю торговали спиртным, благо по сравнению с нынешним временем никаких ограничений в начале правления Ельцина не существовало. Сначала, не желая умирать, под Морозова легло руководство златоустовского ликероводочного завод (входил в крупнейший областной комбинат «Казак-Уральский»). Грузовики подкатывали на погрузку один за другим, фирмы-однодневки сдавали водку в морозовские ларьки, а затем ликвидировались. Все все понимали, но жизнь была дороже. Порядок попытался навести новый гендиректор холдинга «Казак Уральский» Георгий Подшивалов, который запретил отгружать водку без предоплаты. Вскоре его нашли избитым возле подъезда, и он умер в реанимации. После этого все вернулось на круги своя. С той лишь разницей, что теперь «морозовские» официально сидели в руководстве холдинга. Диверсификация бизнеса Помимо торговли водкой и «крышевания» ларьков, которые постепенно становились собственностью людей Морозова, они осваивали и другие формы преступного бизнеса. Например, вышибание долгов или физическое уничтожение должников либо конкурентов — своих либо чужих. Часть средств начала уходить в благотворительный фонд «Терек». Под предлогом выкупа солдат из чеченского плена и их реабилитации, представители фонда требовали у предприятий и бизнесменов области деньги либо продукцию. Эту многообещающую деятельность также пресекла в итоге ФСБ: появилась информация, что лечили и реабилитировали фондовцы боевиков из отряда Салмана Радуева. Пора в политику! В 1996 году 26-летний Морозов по меркам Челябинской области был не только невероятно отморожен, но и невероятно богат. Человека, который мог принести в мэрию города несколько чемоданов «налички» на зарплаты бюджетников, предпочитали не трогать. Даже когда он демонстративно приходил в мэрию не с деньгами, а с братвой — и усаживался в кресло градоначальника. Больше того, все это снимали местные телевизионщики, а сюжеты выходили и на центральных каналах. Во время губернаторских выборов он буквально сцепился с действующим главой региона Вадимом Соловьевым. Тот приехал открывать отремонтированную больницу и заявил, что работы сделали за счет области. Морозов, который дал деньги, вспылил — да так, что потасовку пришлось гасить вызванным омоновцам. «Покажите мне такого прокурора, который наденет на меня наручники!» — подвел итог конфликта перед журналистами Морозов. В том же году он выиграл выборы в облдуму. «Когда в 27 лет стал депутатом, подумал, что чего там, так можно и президентом стать. Просто надо было подождать еще восемь лет, до 35 лет», — смеясь, рассказывал Морозов уже после колонии. Прерванный полет Однако жизнь менялась, на что Морозов внимания не обращал. В частности, губернатором области стал Петр Сумин, а прокурором — Анатолий Брагин. В мае 1997 года Морозов по обыкновению гнал по Челябинску на черном «Гранд Чероки» с мигалкой — и внезапно на его пути встали гаишники. Недолго думая, Морозов сбил одного из инспекторов. Некоторое время спустя машину заблокировали, «в дополнение» к сбитому милиционеру в ней нашелся пистолет. Второй «ствол» нашли в доме депутата, прокурор, который выдал ордер на обыск, таки нашелся. Депутаты единогласно проголосовали за снятие с него неприкосновенности (тогда ее имели и обладатели мандатов регионального уровня). Суд отмерил Морозову три года. А когда неунывающий авторитет собирался на волю, прокуратура «выкатила» еще одно уголовное дело. Кобзон и Жириновский не помогли За три года следователи собрали доказательства того, о чем и так все знали. Об участии Морозова и 24 его соучастников в убийствах, похищениях людей, вымогательствах, хранении оружия, изнасилованиях. Но самым тяжким являлось, конечно, обвинение в организации преступного сообщества. За главаря банды публично заступались бывший старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР, экс-депутат Госдумы РФ Тельман Гдлян и Владимир Жириновский, который даже написал официальное письмо в МВД с требованием об освобождении Морозова из-под стражи.Выступавший в Челябинске Иосиф Кобзон передал ему книгу мемуаров с автографом и подписью «Саша, держись!» Пожелание оказалось к месту. В 2001 году Челябинский облсуд приговорил Морозова к 18 годам лишения свободы. В 2005 году он получил еще три года за мошенничество. А в 2008 году получил два года за то, что избил дневального. Его подельники приговорены в общей сложности к 180 годам заключения. Морозов штудировал Уголовно-процессуальный кодекс и даже сумел добиться пересмотра нескольких дел и оправдания по некоторым обвинениям. Но почти за два десятилетия миллиарды рублей, недвижимость (в том числе вилла в Испании, квартиры в Москве и других городах) и целый ряд фирм словно канули в Лету. По словам Морозова, он передал все активы в управление своему партнеру в Златоусте. Однако тот, давно превратившийся в серьезного бизнесмена, в не слишком парламентских выражениях отправил Морозова в суд. …и религия тоже После 19 лет, проведенных в колонии за бандитизм, вымогательства и заказные убийства, Морозов основал не только профсоюз «Братство Морозов-Златоуст», но и религиозную организацию с таким же названием. Он подавал иски к певцу Григорию Лепсу, трэш-блогеру Mellstroy, организатору «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, бойцу СВО Александру «Якудзе» Воложанину другим. Со всех он требовал взыскать многомиллионную моральную компенсацию. В итоге терпение правоохранителей лопнуло. Челябинский областной суд по иску прокурора 5 марта ликвидировал созданную Морозовым организацию. Основатель «Братства…» активно возражал по видеосвязи, но убедить участников процесса в своей правоте не сумел.