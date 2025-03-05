Sky News раскрыл, каких разведданных лишится Украина из-за решения Белого дома

Sky News: США прекратили передачу Украине разведданных для атак на Россию
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США прекращают делиться с Украиной разведданными из-за возможных ударов по территории РФ
США прекращают делиться с Украиной разведданными из-за возможных ударов по территории РФ Фото:
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Соединенные Штаты Америки прекратили передачу Украине разведывательных данных, которые могут быть использованы для атак на территории России. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

«США прекращают делиться с Украиной разведданными, которые могут способствовать атакам на территории России», — прокомментировал источник издания. Уточняется, что обмен разведывательными данными между странами продолжается, хотя и не в полном объеме. Источник описал данное решение как «избирательное».

Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Соединенные Штаты временно прекратили передачу разведывательных данных Украине. Это решение было принято после совещания в Овальном кабинете. Кроме того, Рэтклифф выразил надежду на скорое возобновление взаимодействия и сотрудничества с Украиной в целях достижения мира после того, как президенту США Дональду Трампу было отправлено соответствующее письмо.

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Соединенные Штаты Америки прекратили передачу Украине разведывательных данных, которые могут быть использованы для атак на территории России. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники. «США прекращают делиться с Украиной разведданными, которые могут способствовать атакам на территории России», — прокомментировал источник издания. Уточняется, что обмен разведывательными данными между странами продолжается, хотя и не в полном объеме. Источник описал данное решение как «избирательное». Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Соединенные Штаты временно прекратили передачу разведывательных данных Украине. Это решение было принято после совещания в Овальном кабинете. Кроме того, Рэтклифф выразил надежду на скорое возобновление взаимодействия и сотрудничества с Украиной в целях достижения мира после того, как президенту США Дональду Трампу было отправлено соответствующее письмо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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