Sky News раскрыл, каких разведданных лишится Украина из-за решения Белого дома

Соединенные Штаты Америки прекратили передачу Украине разведывательных данных, которые могут быть использованы для атак на территории России. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.
«США прекращают делиться с Украиной разведданными, которые могут способствовать атакам на территории России», — прокомментировал источник издания. Уточняется, что обмен разведывательными данными между странами продолжается, хотя и не в полном объеме. Источник описал данное решение как «избирательное».
Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Соединенные Штаты временно прекратили передачу разведывательных данных Украине. Это решение было принято после совещания в Овальном кабинете. Кроме того, Рэтклифф выразил надежду на скорое возобновление взаимодействия и сотрудничества с Украиной в целях достижения мира после того, как президенту США Дональду Трампу было отправлено соответствующее письмо.
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