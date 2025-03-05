Власти раскрыли судьбу заброшенного элеватора в центре Челябинска. Фото

Заброшенный элеватор в центре Челябинска окружат высотками
© Служба новостей «URA.RU»
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Аукцион на право реализовать КРТ на территории пройдет в 2025 году
Аукцион на право реализовать КРТ на территории пройдет в 2025 году Фото:

Земельный участок со старинным элеватором, который находится около горсада имени Пушкина, мэрия Челябинска выставит на аукцион в 2025 году. Дополнительным обязательством победителя торгов будет реконструкция объекта культурного наследия. Далее по проекту КРТ можно будет строить жилье с соцобъектами и благоустройством, сообщили в мэрии.

«По территории в границах Либкнехта, Кирова, Орджоникидзе, Цвиллинга, Овчинникова и Елькина в Советском районе принято решение о комплексном развитии территории (КРТ). В этом году будут изменены границы территории и объявлен аукцион на право реализовать КРТ на этой территории», — уточнили в мэрии.

Победитель аукциона должен будет разработать проект планировки и утвердить его. После этого он должен будет договориться с собственниками и выкупить их объекты за свой счет. В случае несогласия правообладателей их земли изымут через суд, с оценкой и принудительным выкупом.

В Челябинске земельный участок площадью 3,76 гектара, где находится старинный элеватор, вошел в проект комплексного развития территорий (КРТ). Вся территория будет отдана под проект КРТ, там появятся дома с социальными объектами. Сам элеватор будет восстановлен и его вернут в оборот.

Как ранее отмечали эксперты, место, на котором расположен старый элеватор, очень востребовано. Это центр города с выходом на парковою зону и большим трафиком людей. Рядом с элеватором находятся городская и районная администрации.

В этом году элеватор оказался на втором месте в рейтинге самых жутких зданий России международного рейтинга. Возводить его начали перед революцией по инициативе Госбанка Российской империи. Зерно там хранили и мололи до конца 1990-х, а потом по причине ветхости закрыли.

Торги пройдут в 2025 году
Торги пройдут в 2025 году
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Земельный участок со старинным элеватором, который находится около горсада имени Пушкина, мэрия Челябинска выставит на аукцион в 2025 году. Дополнительным обязательством победителя торгов будет реконструкция объекта культурного наследия. Далее по проекту КРТ можно будет строить жилье с соцобъектами и благоустройством, сообщили в мэрии. «По территории в границах Либкнехта, Кирова, Орджоникидзе, Цвиллинга, Овчинникова и Елькина в Советском районе принято решение о комплексном развитии территории (КРТ). В этом году будут изменены границы территории и объявлен аукцион на право реализовать КРТ на этой территории», — уточнили в мэрии. Победитель аукциона должен будет разработать проект планировки и утвердить его. После этого он должен будет договориться с собственниками и выкупить их объекты за свой счет. В случае несогласия правообладателей их земли изымут через суд, с оценкой и принудительным выкупом. В Челябинске земельный участок площадью 3,76 гектара, где находится старинный элеватор, вошел в проект комплексного развития территорий (КРТ). Вся территория будет отдана под проект КРТ, там появятся дома с социальными объектами. Сам элеватор будет восстановлен и его вернут в оборот. Как ранее отмечали эксперты, место, на котором расположен старый элеватор, очень востребовано. Это центр города с выходом на парковою зону и большим трафиком людей. Рядом с элеватором находятся городская и районная администрации. В этом году элеватор оказался на втором месте в рейтинге самых жутких зданий России международного рейтинга. Возводить его начали перед революцией по инициативе Госбанка Российской империи. Зерно там хранили и мололи до конца 1990-х, а потом по причине ветхости закрыли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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