ЦБ хочет ограничить количество банковских карт на человека

Центральный банк России рассматривает введение ограничений на количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Сегодня для противодействия этой проблеме мы обсуждаем, как ограничить количество карт, которые можно будет оформить на одного человека», — заявила Набиуллина на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия 24».
По словам Набиуллиной, текущая ситуация требует совместных усилий и координации со стороны крупных банков страны. Уточняется, что инициатива направлена на борьбу с растущей проблемой мошенничества.
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