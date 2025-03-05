ЦБ хочет ограничить количество банковских карт на человека

Набиуллина: ЦБ рассматривает введение ограничений на количество банковских карт
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Набиуллина заявила о возможном ограничении количества карт, которые можно оформить на одного
Набиуллина заявила о возможном ограничении количества карт, которые можно оформить на одного Фото:

Центральный банк России рассматривает введение ограничений на количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. 

«Сегодня для противодействия этой проблеме мы обсуждаем, как ограничить количество карт, которые можно будет оформить на одного человека», — заявила Набиуллина на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия 24».

По словам Набиуллиной, текущая ситуация требует совместных усилий и координации со стороны крупных банков страны. Уточняется, что инициатива направлена на борьбу с растущей проблемой мошенничества.

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Центральный банк России рассматривает введение ограничений на количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.  «Сегодня для противодействия этой проблеме мы обсуждаем, как ограничить количество карт, которые можно будет оформить на одного человека», — заявила Набиуллина на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия 24». По словам Набиуллиной, текущая ситуация требует совместных усилий и координации со стороны крупных банков страны. Уточняется, что инициатива направлена на борьбу с растущей проблемой мошенничества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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