Суд в Петербурге заключил под стражу Даниила Кузнецова, обвиняемого в убийстве и расчленении своего знакомого. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даниила Кузнецова на 1 месяц 28 суток», — пишет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. Преступление произошло в одной из квартир в Мурино. В ходе внезапно возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений Кузнецов нанес неустановленному мужчине в возрасте примерно 20-30 лет несколько ударов руками и ногами в область головы и лица, после чего задушил его, применяя физическую силу. От полученных травм и механической асфиксии потерпевший скончался на месте происшествия.
Даниил Кузнецов был задержан сотрудниками правоохранительных органов 4 марта 2025 года. В этот же день ему было официально предъявлено обвинение в совершении убийства. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и дал показания о случившемся.
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