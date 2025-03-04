Задержанные по делу об убийстве и расчленении тела знакомого в Мурино Ленобласти дали признательные показания. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сначала выпили, потом она начала говорить, что конфликт какой-то произошел. <...> Потом она бросилась на нее, начала нож брать, я уже ее отодвинул, начал бить. Потом уже понял, что она умерла», — говорит на допросе один из подозреваемых, видео доступно в telegram-канале Волк. Мужчина пояснил полиции, что попытался вмешаться в ссору между партнером и знакомым, который представился как Арина (ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ), после чего нанес потерпевшему несколько ударов.
Осознав, что знакомый умер, подозреваемый решил скрыть следы преступления. Прятать тело помогал человек, сменивший пол несколько лет назад (ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ). Он также дал признательные показания.
В начале марта на берегу Невы в Рыбацком были найдены два чемодана с останками мужчины. С помощью полицейских из Республики Карелия удалось задержать подозреваемых, оставивших чемоданы, в Петрозаводске. Как выяснилось, 26 февраля в арендованной квартире в Мурино произошло убийство, совершенное парой людей в отношении их знакомого. Для сокрытия следов преступления, преступники расчленили тело погибшего, разместили его части в двух чемоданах и оставили у берега Невы.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.