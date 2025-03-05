Против звезды «Вампиров средней полосы» завели дело об уклонении от армии

Против 26-летнего актера Глеба Калюжного, известного по сериалу «Вампиры средней полосы», возбуждено уголовное дело за уклонение от армейской службы. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«В связи с продолжительным уклонением Глеба Калюжного от прохождения срочной службы в армии в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ („Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы“)», — передает РИА Новости. В то же время официальные подтверждения и комментарии по этому поводу отсутствуют.
По данным статьи 328 УК РФ, максимальное наказание за уклонение от службы может достигать двух лет лишения свободы. Глеб Калюжный также известен по участию в других популярных сериалах, включая «Содержанки 3» и «Трудные подростки».
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