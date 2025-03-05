Против звезды «Вампиров средней полосы» завели дело об уклонении от армии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Калюжному может грозить до двух лет лишения свободы за уклонение от армии
Калюжному может грозить до двух лет лишения свободы за уклонение от армии Фото:

Против 26-летнего актера Глеба Калюжного, известного по сериалу «Вампиры средней полосы», возбуждено уголовное дело за уклонение от армейской службы. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В связи с продолжительным уклонением Глеба Калюжного от прохождения срочной службы в армии в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ („Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы“)», — передает РИА Новости. В то же время официальные подтверждения и комментарии по этому поводу отсутствуют.

По данным статьи 328 УК РФ, максимальное наказание за уклонение от службы может достигать двух лет лишения свободы. Глеб Калюжный также известен по участию в других популярных сериалах, включая «Содержанки 3» и «Трудные подростки».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Против 26-летнего актера Глеба Калюжного, известного по сериалу «Вампиры средней полосы», возбуждено уголовное дело за уклонение от армейской службы. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В связи с продолжительным уклонением Глеба Калюжного от прохождения срочной службы в армии в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ („Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы“)», — передает РИА Новости. В то же время официальные подтверждения и комментарии по этому поводу отсутствуют. По данным статьи 328 УК РФ, максимальное наказание за уклонение от службы может достигать двух лет лишения свободы. Глеб Калюжный также известен по участию в других популярных сериалах, включая «Содержанки 3» и «Трудные подростки».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...