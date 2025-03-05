Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил недовольство работой министра здравоохранения Михаила Мурашко в связи с действующей системой образования для медиков в России. Об это сообщил депутат Михаил Матвеев.
«Вячеслав Володин отчитал министра здравоохранения Мурашко за коммерческие вузы с профилем „финансы“, „маркетинг“ (...) и т.п., которые выпускают... врачей. Какое качество образования этих врачей?» — указал Матвеев в своем telegram-канале.
Депутат уточнил, что инцидент произошел во время проведения правительственного часа, на котором федеральные министры предоставляют ответы на вопросы Государственной Думы. Матвеев поднял вопрос о существовании в России коммерческих вузов, которые не специализируются на медицинском образовании, но тем не менее выдают дипломы медикам. Это стало причиной критики со стороны спикера Вячеслава Володина.
Ранее Вячеслав Володин выразил серьезные опасения по поводу курсов переподготовки для медицинских работников. Он подчеркнул, что медицинское образование нуждается в глубокой переработке, особенно учитывая тенденцию к расширению дистанционного обучения. По его словам, невозможно адекватно освоить новую квалификацию или специализацию через онлайн-формат, без прямого участия в практических занятиях, которые проводятся в университетах, колледжах и научных институтах с клиническими базами.
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