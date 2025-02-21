Володин резко высказался о курсах переподготовки для медиков

Володин: дистанционное обучение медиков ведет к снижению качества помощи
© Служба новостей «URA.RU»
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Володин заявил о снижении качества оказания медицинской помощи в РФ из-за онлайн-курсов
Володин заявил о снижении качества оказания медицинской помощи в РФ из-за онлайн-курсов Фото:

Качество медицинского образования требует существенных изменений, особенно в контексте распространения дистанционного обучения. С таким заявлением выступил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он отметил снижение качества оказания медицинской помощи в стране.

«Ежегодно порядка одного миллиона медицинских работников проходят курсы повышения квалификации, а от 70 до 90 тысяч — программы переподготовки. Такие услуги сегодня предоставляют частные фирмы, многие из них — дистанционно. <...> от такого обучения работников здравоохранения страдают в первую очередь граждане. Снижается качество оказания медицинской помощи», — заявил Володин. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Володин уточнил, что получать новую квалификацию или специализацию невозможно онлайн без практических занятий в университетских центрах, колледжах, научных учреждениях, где есть клиническая база. Он также выразил беспокойство, что обучаясь онлайн, медработники могут получать дополнительное образование и сертификаты без необходимого уровня подготовки.

В связи с этим депутат предложил обсудить вопросы ужесточения требований к лицензированию образовательных организаций и целесообразности применения электронного и дистанционного обучения в медицинской и фармацевтической отраслях. Он подчеркнул необходимость совершенствования учебных программ и методик обучения для гарантии высокого качества подготовки медицинских специалистов.

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Качество медицинского образования требует существенных изменений, особенно в контексте распространения дистанционного обучения. С таким заявлением выступил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он отметил снижение качества оказания медицинской помощи в стране. «Ежегодно порядка одного миллиона медицинских работников проходят курсы повышения квалификации, а от 70 до 90 тысяч — программы переподготовки. Такие услуги сегодня предоставляют частные фирмы, многие из них — дистанционно. <...> от такого обучения работников здравоохранения страдают в первую очередь граждане. Снижается качество оказания медицинской помощи», — заявил Володин. Об этом он написал в своем telegram-канале. Володин уточнил, что получать новую квалификацию или специализацию невозможно онлайн без практических занятий в университетских центрах, колледжах, научных учреждениях, где есть клиническая база. Он также выразил беспокойство, что обучаясь онлайн, медработники могут получать дополнительное образование и сертификаты без необходимого уровня подготовки. В связи с этим депутат предложил обсудить вопросы ужесточения требований к лицензированию образовательных организаций и целесообразности применения электронного и дистанционного обучения в медицинской и фармацевтической отраслях. Он подчеркнул необходимость совершенствования учебных программ и методик обучения для гарантии высокого качества подготовки медицинских специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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