Володин резко высказался о курсах переподготовки для медиков

Качество медицинского образования требует существенных изменений, особенно в контексте распространения дистанционного обучения. С таким заявлением выступил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он отметил снижение качества оказания медицинской помощи в стране.
«Ежегодно порядка одного миллиона медицинских работников проходят курсы повышения квалификации, а от 70 до 90 тысяч — программы переподготовки. Такие услуги сегодня предоставляют частные фирмы, многие из них — дистанционно. <...> от такого обучения работников здравоохранения страдают в первую очередь граждане. Снижается качество оказания медицинской помощи», — заявил Володин. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Володин уточнил, что получать новую квалификацию или специализацию невозможно онлайн без практических занятий в университетских центрах, колледжах, научных учреждениях, где есть клиническая база. Он также выразил беспокойство, что обучаясь онлайн, медработники могут получать дополнительное образование и сертификаты без необходимого уровня подготовки.
В связи с этим депутат предложил обсудить вопросы ужесточения требований к лицензированию образовательных организаций и целесообразности применения электронного и дистанционного обучения в медицинской и фармацевтической отраслях. Он подчеркнул необходимость совершенствования учебных программ и методик обучения для гарантии высокого качества подготовки медицинских специалистов.
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