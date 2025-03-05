В США заявили о готовности воевать с Китаем

США готовы вступить в войну с Китаем. Об этом сообщил глава Пентагона Питер Хегсет. По его словам, Китай желает «вытеснить США» с мировой арены.
«Мы готовы. Китай стремительно увеличивает свои расходы на оборону, внедряет современные технологии. Они хотят вытеснить Соединенные Штаты», — сказал Хегсет, его слова приводит издание New York Post. Так он отреагировал на заявление посольства КНР в США, согласно которому Китай готов держаться до последнего в случае любой войны с Штатами, если Вашингтон будет стремиться к конфликту с Пекином.
Глава Пентагона подчеркнул, что президент Дональд Трамп поддерживает «отличные отношения» с председателем Китая Си Цзиньпином. Он также заявил, что Соединенные Штаты будут нацелены на достижение «исторического мира и выдающихся возможностей».
Ранее китайская сторона заявила о своей готовности устоять в любых конфликтах, будь то торговые, тарифные или иные войны, в случае их возникновения с Соединенными Штатами. В ответ на потенциальные конфликтные действия со стороны США, официальные представители Китая подчеркнули, что эффективное решение проблемы возможно только через диалог на равных условиях с Китайской Народной Республикой.
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