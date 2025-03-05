Китай заявил, что готов к любой войне против США

Китай выразил готовность стоять до конца в торговой, тарифной или любой другой войне, в ответ на возможные конфликтные сценарии с Соединенными Штатами. Об этом сообщило посольстве КНР в США.
Китай готов стоять до конца в любой войне против США, если Вашингтон добивается конфликта с Пекином. «Если США действительно хотят решить вопрос с фентанилом, то правильным решением будет вести диалог с КНР на равных. Если война — это то, чего хотят Соединенные Штаты, будь то тарифная, торговая или любая другая война, то мы готовы стоять до конца», — написала пресс-служба диппредставительства в соцсети Х.
Напряженность в торговых отношениях между Китаем и США усилилась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о повышении тарифов на ввозимые из Китая товары, обвинив Пекин в неэффективной борьбе с наркотрафиком, в частности, с экспортом фентанила. В ответ Китай ввел дополнительные таможенные тарифы на американскую сельскохозяйственную продукцию и включил 15 американских компаний в список экспортного контроля.
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