Губернатор ХМАО Руслан Кухарук посетовал на дефицит ресторанов в Ханты-Мансийске. Во время встречи с представителями креативного бизнеса глава округа привел в пример новый в Сургуте ресторан с необычной концепцией.
«…Если ли рестораны, куда сходить людям в Ханты-Мансийске? Очень долго и с натяжкой мне предлагают места, куда можно сходить, чтобы отведать местную кухню, прочувствовать вкусы Югры. В Сургуте у нас есть такие места», — передает слова Кухарука корреспондент URA.RU.
Главу региона впечатлило новое заведение сургутского ресторатора, который владеет популярным кафе «Хинкал и чуду». Оно расположено в бизнес-центре, где прошла встреча представителей креативных индустрий с Кухаруком. «Когда поднимался, управляющая зданием рассказала про открытие нового ресторана греческо-дагестанской кухни. Говорю, какое интересное сочетание! А самое главное-то — сколько вложили в создание антуража. Там ручное оформление, да и кухня обещает быть интересной, а какие виды на Сайму! Есть в Сургуте предприниматели, готовые не просто реализовывать продукцию, а создавать антураж», — рассказал губернатор.
О топовых заведениях общепита в ХМАО можно прочитать в обзоре URA.RU. Судя по отзывам гостей, оставленными в 2ГИС, высокими оценками отличились такие сургутские рестораны, как TomYamBar, «Перчини» и Veranda. В Ханты-Мансийске югорчане больше всего хвалят «Шоколадницу», а в Нижневартовске «Мясо-Бар».
Ранее URA.RU рассказывало про любимый деликатес губернатора ХМАО. На встрече с руководящей командой Березовского района Руслан Кухарук признался, что обожает сосьвинскую селедку и считает себя ее амбассадором.
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