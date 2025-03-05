Соседов рассказал, на чем ездит в Москве

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов предпочитает ездить по Москве на такси или в общественном транспорте. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом URA.RU, отметив, что из-за этого расходы на поездки у него не большие.
«На проезд у меня тоже не так много денег уходит. Водителя у меня нет, я предпочитаю ездить или на такси, или на общественном транспорте», — рассказал Соседов. Он уточнил, что он всю жизнь любил московское метро и получает удовольствие от этих поездок. А станцию «Площадь революции» он назвал самой любимой в метро столицы.
«Часто даже бывает, что, выходя на какой-то станции, если у меня есть время, я ее рассматриваю. Самая любимая моя станция — „Площадь революции“. Я просто не могу отойти от скульптур. В принципе, там — настоящее искусство. Совершенно невероятно, что на станции метро создали настоящий музей!» — рассказал критик.
Соседов отметил, что в целом живет весьма скромно и далеко не по-звездному, так как не привык к барской жизни. Телеведущий признался, что в основном тратит деньги на еду, так как любит вкусно поесть.
«Для меня очень важно, чтобы была вкусная еда. Я люблю вкусно пообедать. Предпочитаю и домашнюю еду, и ресторанную. Основные траты у меня уходят как раз на питание», — объяснил Сергей. По словам критика, он и его мама очень любят рыбу, в их рационе также присутствует картошка, гречневая каша и макароны с тушенкой.
Расходы на одежду у Соседова тоже не большие. Он рассказал, что выбирает только качественную одежду, которая долго служит. «Ношу очень аккуратно — я не тот человек, который бросается вещами. Я обычно к одежде прикипаю очень сильно. Если мне нравится вещь, я ее должен носить до тех пор, пока она не выносится, не будет дырявой или там не вытрется шерсть», — рассказал музыкальный критик.
Сергей Соседов отметил, еще одной статье его расходов являются коммунальные платежи, которые он всегда платит вовремя. В целом, по его словам, для комфортной жизни в Москве ему достаточно 100 тысяч рублей, хотя на самом деле он тратит гораздо меньше.
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