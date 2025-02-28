Верховный суд вернул жалобу экс-владельцам национализированного «Арианта»

Верховный суд РФ вернул кассационную жалобу группе компаний «Ариант», экс-владельцам одноименного национализированного холдинга, в котором они оспаривают процедуру национализации. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел.
«Письмо о возврате кассационной жалобы (представления)», — указано в решении. Полный текст документа не опубликован.
Как сообщало URA.RU ранее, кассационная жалоба поступила в Верховный суд РФ 24 февраля. ГК «Ариант» оспаривает передачу активов государству.
Агрохолдинг оказался в руках государства после того, как обнаружились нарушения в процессе приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). В феврале 2024 года сам комбинат также был национализирован. Активы «Арианта» национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. В собственность государства отошли компании «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная», а также Центр пищевой индустрии «Ариант».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!