Верховный суд вернул жалобу экс-владельцам национализированного «Арианта»

01 марта 2025 в 00:10 Размер текста - 17 +

Бывшие владельцы компании «Ариант» продолжает оспаривать национализацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству Верховный суд РФ вернул кассационную жалобу группе компаний «Ариант», экс-владельцам одноименного национализированного холдинга, в котором они оспаривают процедуру национализации. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. Новость по теме Экс-владельцы национализированного «Арианта» проигрывают суды приставам «Письмо о возврате кассационной жалобы (представления)», — указано в решении. Полный текст документа не опубликован. Как сообщало URA.RU ранее, кассационная жалоба поступила в Верховный суд РФ 24 февраля. ГК «Ариант» оспаривает передачу активов государству. Агрохолдинг оказался в руках государства после того, как обнаружились нарушения в процессе приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). В феврале 2024 года сам комбинат также был национализирован. Активы «Арианта» национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. В собственность государства отошли компании «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная», а также Центр пищевой индустрии «Ариант». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верховный суд РФ вернул кассационную жалобу группе компаний «Ариант», экс-владельцам одноименного национализированного холдинга, в котором они оспаривают процедуру национализации. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Письмо о возврате кассационной жалобы (представления)», — указано в решении. Полный текст документа не опубликован. Как сообщало URA.RU ранее, кассационная жалоба поступила в Верховный суд РФ 24 февраля. ГК «Ариант» оспаривает передачу активов государству. Агрохолдинг оказался в руках государства после того, как обнаружились нарушения в процессе приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). В феврале 2024 года сам комбинат также был национализирован. Активы «Арианта» национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. В собственность государства отошли компании «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная», а также Центр пищевой индустрии «Ариант».