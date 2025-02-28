28 февраля 2025

Верховный суд вернул жалобу экс-владельцам национализированного «Арианта»

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Импортозамещение. Мясокомбинат Ариант. Челябинск., ариант
Бывшие владельцы компании «Ариант» продолжает оспаривать национализацию Фото:
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Холдинг «Ариант» передают государству

Верховный суд РФ вернул кассационную жалобу группе компаний «Ариант», экс-владельцам одноименного национализированного холдинга, в котором они оспаривают процедуру национализации. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел.

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«Письмо о возврате кассационной жалобы (представления)», — указано в решении. Полный текст документа не опубликован.

Как сообщало URA.RU ранее, кассационная жалоба поступила в Верховный суд РФ 24 февраля. ГК «Ариант» оспаривает передачу активов государству.

Агрохолдинг оказался в руках государства после того, как обнаружились нарушения в процессе приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). В феврале 2024 года сам комбинат также был национализирован. Активы «Арианта» национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. В собственность государства отошли компании «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная», а также Центр пищевой индустрии «Ариант».

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Верховный суд РФ вернул кассационную жалобу группе компаний «Ариант», экс-владельцам одноименного национализированного холдинга, в котором они оспаривают процедуру национализации. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Письмо о возврате кассационной жалобы (представления)», — указано в решении. Полный текст документа не опубликован. Как сообщало URA.RU ранее, кассационная жалоба поступила в Верховный суд РФ 24 февраля. ГК «Ариант» оспаривает передачу активов государству. Агрохолдинг оказался в руках государства после того, как обнаружились нарушения в процессе приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). В феврале 2024 года сам комбинат также был национализирован. Активы «Арианта» национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. В собственность государства отошли компании «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная», а также Центр пищевой индустрии «Ариант».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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