Макрон выступил с идеей использовать ядерное оружие для защиты Европы

Франция может использовать ядерное оружие для защиты Европы. Дискуссию об этом решил начать лидер страны Эммануэль Макрон.
«Я решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции, чтобы защитить весь Евросоюз», — рассказал Макрон в обращении к нации. Оно транслировалось на его странице в соцсети X.
Также Макрон выразил мнение, что мир на Украине не может быть построен любой ценой и не может закончиться капитуляцией Киева. Основной темой его выступления был вопрос украинского конфликта и его урегулирование.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.