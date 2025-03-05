05 марта 2025

Макрон выступил с идеей использовать ядерное оружие для защиты Европы

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Макрон решительно высказался о ядерном оружии
Макрон решительно высказался о ядерном оружии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Франция может использовать ядерное оружие для защиты Европы. Дискуссию об этом решил начать лидер страны Эммануэль Макрон.

«Я решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции, чтобы защитить весь Евросоюз», — рассказал Макрон в обращении к нации. Оно транслировалось на его странице в соцсети X.

Также Макрон выразил мнение, что мир на Украине не может быть построен любой ценой и не может закончиться капитуляцией Киева. Основной темой его выступления был вопрос украинского конфликта и его урегулирование.

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Франция может использовать ядерное оружие для защиты Европы. Дискуссию об этом решил начать лидер страны Эммануэль Макрон. «Я решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции, чтобы защитить весь Евросоюз», — рассказал Макрон в обращении к нации. Оно транслировалось на его странице в соцсети X. Также Макрон выразил мнение, что мир на Украине не может быть построен любой ценой и не может закончиться капитуляцией Киева. Основной темой его выступления был вопрос украинского конфликта и его урегулирование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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