05 марта 2025

Игрока «СКА-Нефтяника» госпитализировали во время матча

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игрок Дмитрий Аникин получил тяжелую травму
Игрок Дмитрий Аникин получил тяжелую травму Фото:

Во время первого матча 1/4 финала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом, который проходил в Нижнем Новгороде, форвард хабаровского «СКА-Нефтяника» Дмитрий Аникин получил серьезную травму. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. 

«Инцидент произошел на 69-й минуте встречи против местного „Старта“. После столкновения с одним из игроков соперничающей команды Аникин получил повреждение головы и не смог самостоятельно покинуть лед. В тот момент игра продолжалась, и во втором тайме „Старт“ вел со счетом 6:2», — сообщает telegram-канал хабаровского клуба.

Для оказания помощи спортсмену на ледовой арене появилась карета скорой помощи. Хоккеиста на носилках погрузили в автомобиль и доставили в больницу. Состояние и характер травмы Аникина пока остаются неизвестными.

Ранее после возвращения в Национальную хоккейную лигу хоккеист Валерий Ничушкин получил тяжелую травму.  Нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» получил травму в матче с «Виннипег Джетс».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время первого матча 1/4 финала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом, который проходил в Нижнем Новгороде, форвард хабаровского «СКА-Нефтяника» Дмитрий Аникин получил серьезную травму. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.  «Инцидент произошел на 69-й минуте встречи против местного „Старта“. После столкновения с одним из игроков соперничающей команды Аникин получил повреждение головы и не смог самостоятельно покинуть лед. В тот момент игра продолжалась, и во втором тайме „Старт“ вел со счетом 6:2», — сообщает telegram-канал хабаровского клуба. Для оказания помощи спортсмену на ледовой арене появилась карета скорой помощи. Хоккеиста на носилках погрузили в автомобиль и доставили в больницу. Состояние и характер травмы Аникина пока остаются неизвестными. Ранее после возвращения в Национальную хоккейную лигу хоккеист Валерий Ничушкин получил тяжелую травму.  Нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» получил травму в матче с «Виннипег Джетс».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...