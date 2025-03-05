Игрока «СКА-Нефтяника» госпитализировали во время матча

Во время первого матча 1/4 финала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом, который проходил в Нижнем Новгороде, форвард хабаровского «СКА-Нефтяника» Дмитрий Аникин получил серьезную травму. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
«Инцидент произошел на 69-й минуте встречи против местного „Старта“. После столкновения с одним из игроков соперничающей команды Аникин получил повреждение головы и не смог самостоятельно покинуть лед. В тот момент игра продолжалась, и во втором тайме „Старт“ вел со счетом 6:2», — сообщает telegram-канал хабаровского клуба.
Для оказания помощи спортсмену на ледовой арене появилась карета скорой помощи. Хоккеиста на носилках погрузили в автомобиль и доставили в больницу. Состояние и характер травмы Аникина пока остаются неизвестными.
Ранее после возвращения в Национальную хоккейную лигу хоккеист Валерий Ничушкин получил тяжелую травму. Нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» получил травму в матче с «Виннипег Джетс».
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