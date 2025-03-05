В ГД одобрили кардинальное изменение в правилах призыва в армию

Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект, который предусматривает увеличение срока действия решения военкомата о призыве новобранца с одной призывной кампании до одного года. Предложение было внесено группой депутатов и размещено в электронной базе данных Госдумы.
«Комитет Государственной думы по обороне рекомендует Государственной думе принять законопроект в первом чтении. <...> [Предлагается] включить проект федерального закона <...> в проект порядка работы Государственной думы 18 марта 2025 года для рассмотрения в первом чтении», — указывается в документе, опубликованном на портале Госдумы. В нем уточняется, что если решение о призыве на военную службу не было исполнено в период призывной кампании, то оно подлежит исполнению в следующие призывы в течении года.
Предложение также включает укрупнение призывных комиссий, что даст губернаторам право создавать одну комиссию для двух и более районов или муниципальных образований. Одной из причин внесения поправок является стремление к экономии бюджетных средств, которые тратятся на проведение повторных медкомиссий, а также пресечение злоупотреблений со стороны граждан, связанных с длительными судебными разбирательствами относительно законности призыва.
Инициатива о продлении срока действия решений военкоматов до одного года была предложена в ответ на значительное количество отменяемых решений призывных комиссий. Это выявилось во время призывных кампаний. Законопроект был внесен в Госдуму 13 февраля 2025 года.
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