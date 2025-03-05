Госдума одобрила изменение порядка призыва в армию

Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект, который обязывает исполнять решения о призыве на срочную военную службу в течение года. Соответствующее заключение комитета было размещено в электронной базе данных Госдумы.
«Комитет Государственной Думы по обороне рекомендует Государственной Думе принять законопроект в первом чтении», — указывается в документе, передает «Лента.ру». Законопроект, разработанный группой депутатов под руководством председателя комитета по обороне Андрея Картаполова, был внесен в Госдуму 13 февраля 2025 года. Инициатива предполагает изменения в порядке призыва на военную службу.
Авторы законопроекта в пояснительной записке отметили, что в ходе призывных кампаний значительная часть решений, принятых комиссиями военкоматов, впоследствии отменяется. Новый закон призван устранить эту проблему.
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