Курганцев зовут работать на тюменских стройках за 300 тысяч рублей

Рабочим готовы предоставить жилье в хостеле и питание
Жителям Кургана предлагают работать на стройках в Тюмени, обещая платить на руки до 300 тысяч рублей. Об этом сообщает на сайте объявлений «Авито».
«Приглашаются каменщики на строительство многоэтажек в Тюмени. Заработная плата от 150 до 300 тысяч рублей. Выплаты дважды в месяц», — указано в объявлении.
Уточняется также, что каменщики нужны с опытом работы. Работать предстоит по графику 6/1. Для проживания предоставят хостел.
В Кургане наблюдается высокий интерес к вакансиям в промышленных и медицинских сферах. Зарплаты в них варьируются от 60 до 180 тысяч рублей.
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