05 марта 2025

Курганцев зовут работать на тюменских стройках за 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочим готовы предоставить жилье в хостеле и питание
Рабочим готовы предоставить жилье в хостеле и питание Фото:

Жителям Кургана предлагают работать на стройках в Тюмени, обещая платить на руки до 300 тысяч рублей. Об этом сообщает на сайте объявлений «Авито».

«Приглашаются каменщики на строительство многоэтажек в Тюмени. Заработная плата от 150 до 300 тысяч рублей. Выплаты дважды в месяц», — указано в объявлении.

Уточняется также, что каменщики нужны с опытом работы. Работать предстоит по графику 6/1. Для проживания предоставят хостел.

В Кургане наблюдается высокий интерес к вакансиям в промышленных и медицинских сферах. Зарплаты в них варьируются от 60 до 180 тысяч рублей.

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Жителям Кургана предлагают работать на стройках в Тюмени, обещая платить на руки до 300 тысяч рублей. Об этом сообщает на сайте объявлений «Авито». «Приглашаются каменщики на строительство многоэтажек в Тюмени. Заработная плата от 150 до 300 тысяч рублей. Выплаты дважды в месяц», — указано в объявлении. Уточняется также, что каменщики нужны с опытом работы. Работать предстоит по графику 6/1. Для проживания предоставят хостел. В Кургане наблюдается высокий интерес к вакансиям в промышленных и медицинских сферах. Зарплаты в них варьируются от 60 до 180 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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