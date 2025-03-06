Немцев в военной форме заметили в Новогродовке

В Новогродовке (ДНР) были немцы в военной форме. Об этом сообщила беженка Елена Махатенко. Она указала, что это произошло летом 2024 года, до начала российской операции в регионе, когда территория еще находилась под контролем Украины.
«Мы немцев видели, как они разговаривали. Были они в военной форме. Это еще до начала было, до прихода русских. Когда еще была Украина. Это июнь, июль 2024 года», — рассказала Елена Махатенко. Ее слова передает РИА «Новости».
Женщина отметила, что наблюдала за действиями бойцов. «Они то укреплялись, то просто проезжали. Просматривали, где можно укрепиться, где можно остаться», — заявила Махатенко.
Пока не установлено, были ли замеченные лица кадровыми военнослужащими бундесвера или немецкими наемниками из «интернационального легиона», действующего на стороне Украины. Следственные органы РФ продолжают собирать информацию о присутствии иностранных военных специалистов и наемников в зоне конфликта.
По словам главы ФСБ Александра Бортникова, сейчас в «Интернациональном легионе» ВСУ состоят более 18 тысяч иностранных наемников из 85 стран мира. Также в рядах украинских военных фиксируется увеличение количества наемников из Латинской Америки.
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