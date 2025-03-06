Немцев в военной форме заметили в Новогродовке

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Летом 2024 года в Новогродовке (ДНР), по словам жителей, присутствовали немцы
Летом 2024 года в Новогродовке (ДНР), по словам жителей, присутствовали немцы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Новогродовке (ДНР) были немцы в военной форме. Об этом сообщила беженка Елена Махатенко. Она указала, что это произошло летом 2024 года, до начала российской операции в регионе, когда территория еще находилась под контролем Украины.

«Мы немцев видели, как они разговаривали. Были они в военной форме. Это еще до начала было, до прихода русских. Когда еще была Украина. Это июнь, июль 2024 года», — рассказала Елена Махатенко. Ее слова передает РИА «Новости».

Женщина отметила, что наблюдала за действиями бойцов. «Они то укреплялись, то просто проезжали. Просматривали, где можно укрепиться, где можно остаться», — заявила Махатенко.

Пока не установлено, были ли замеченные лица кадровыми военнослужащими бундесвера или немецкими наемниками из «интернационального легиона», действующего на стороне Украины. Следственные органы РФ продолжают собирать информацию о присутствии иностранных военных специалистов и наемников в зоне конфликта.

По словам главы ФСБ Александра Бортникова, сейчас в «Интернациональном легионе» ВСУ состоят более 18 тысяч иностранных наемников из 85 стран мира. Также в рядах украинских военных фиксируется увеличение количества наемников из Латинской Америки.

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В Новогродовке (ДНР) были немцы в военной форме. Об этом сообщила беженка Елена Махатенко. Она указала, что это произошло летом 2024 года, до начала российской операции в регионе, когда территория еще находилась под контролем Украины. «Мы немцев видели, как они разговаривали. Были они в военной форме. Это еще до начала было, до прихода русских. Когда еще была Украина. Это июнь, июль 2024 года», — рассказала Елена Махатенко. Ее слова передает РИА «Новости». Женщина отметила, что наблюдала за действиями бойцов. «Они то укреплялись, то просто проезжали. Просматривали, где можно укрепиться, где можно остаться», — заявила Махатенко. Пока не установлено, были ли замеченные лица кадровыми военнослужащими бундесвера или немецкими наемниками из «интернационального легиона», действующего на стороне Украины. Следственные органы РФ продолжают собирать информацию о присутствии иностранных военных специалистов и наемников в зоне конфликта. По словам главы ФСБ Александра Бортникова, сейчас в «Интернациональном легионе» ВСУ состоят более 18 тысяч иностранных наемников из 85 стран мира. Также в рядах украинских военных фиксируется увеличение количества наемников из Латинской Америки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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