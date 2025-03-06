Опубликован рейтинг женского счастья в России

По результатам исследования, проведенного агентством Pro-Vision Communications и опубликованного «Газетой.Ru», 52,4% женщин в России считают себя счастливыми. Средний показатель «женского счастья» в стране достиг 3,41 балла из 5, показало исследование Pro-Vision Communications.
«Как оказалось, счастливыми считают себя 52,4% жительниц России», — сообщает «Газета.Ru». Несмотря на общее удовлетворение жизнью, карьерой и отношениями с близкими, многие из них выражают потребность в большей финансовой стабильности, улучшении здоровья и обогащении жизни новыми эмоциями и впечатлениями. Примерно каждая пятая опрошенная (20,7%) призналась, что чувствует себя скорее несчастной.
Исследование также показало, что для большинства российских женщин (62,8%) источником счастья являются семья и дети. Здоровье и красота занимают второе место (56,7%), а материальное благополучие — третье. При этом каждая вторая респондентка находит счастье в личных достижениях и самореализации. Карьера становится источником счастья для 25% опрошенных.
Большинство женщин (57,3%) считают, что ключ к счастью заключается в гармонии с собой и окружающим миром. Они ценят спокойствие, взаимную любовь и радость от общения с друзьями и близкими. Немаловажны также здоровье, свобода и внешняя привлекательность. Также в списке желаемых изменений для улучшения качества жизни — путешествия, укрепление отношений с партнерами и больше времени для личных интересов.
Почти половина опрошенных (48,8%) считает, что наличие мужчины рядом не является обязательным условием для женского счастья. А 36,6% уверены, что счастье — это состояние души, не зависящее от партнера, в то время, как 14,6% все еще верят, что настоящее счастье возможно только в отношениях.
Ранее известная сваха и телеведущая Роза Сябитова высказывалась о том, что счастье в отношениях не всегда связано с долгосрочным браком, подчеркивая, что каждый человек имеет свои критерии счастья и важно выбирать партнера, который соответствует личным ожиданиям и жизненным целям. По ее словам, многие российские женщины не видят прямой зависимости своего счастья от наличия постоянного партнера.
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