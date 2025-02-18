Сваха Роза Сябитова удивила заявлением о браке

Главная сваха страны Роза Сябитова заявила, что не верит в брак на всю жизнь. В беседе с корреспондентом URA.RU звезда «Давай поженимся» заявила, что выйти замуж один раз и на всю жизнь невозможно.
«Понятие счастья у всех разное: как говорится, „В каждой избушке свои погремушки“, — говорит Роза. — Главное, нужно очень внимательно относиться к выбору супруга в любом возрасте: на это необходимо тратить силы и время. Выберешь плохого человека — семейная жизнь превратится в ад. Нужно выбирать такого партнера, с которым будет проще, интереснее, веселее. В молодости не страшно выходить замуж и жениться. Это как рожать в первый раз не страшно, потому что ты не знаешь, что это такое».
Свою позицию самая знаменитая сваха России объясняет изменившейся политической системой, а также элементарными биологическими факторами. «Никогда раз и навсегда не будет: запомните это, — продолжает Роза. — Никто не может дать гарантию, что человек не умрет. Мое поколение воспринимало эти сказки, потому что мы жили в коллективе. Государство было заинтересовано в преемственности, чтобы мы не выпадали из системы. Выходить замуж один раз — это неправда».
Роза Сябитова считает, что не нужно ставить на себе крест из-за не сложившихся по разным причинам отношений. Несколько браков — не зазорно, главное — понимать, зачем вступаешь в отношения.
«У меня муж умер, и что я должна была делать? Больше не выходить замуж? — говорит Сябитова. — Выходить замуж нужно столько раз, сколько необходимо. При этом нельзя забывать, для чего ты вступаешь в брак. Для того, чтобы человек сделал тебя счастливой… Для того, чтобы ты удовлетворила потребности своего партнера. Если ты можешь удовлетворить его потребности, — выходи.
Что касается мужских предпочтений, то, по мнению Розы, они очень разнообразны. Кто-то ищет в отношениях «маму», а кто-то — «стерву». Так что шанс устроить свое личное счастье есть у всех. Главное — найти своего человека.
«Мужчина ищет обычно женщину, похожую на маму, — уверяет Роза. — Потому что в его представлении чаще всего семья — это дом, запах пирожков, тепло и забота. Есть, правда, и мужчины, которым это не нужно. Им необходима сексуальная, активная, стервозная женщина. Это не значит, что она плохая. На каждый горшок есть своя крышка».
То, что роковая женщина зачастую заинтересована больше в деньгах мужчины, чем в нем самом, не является проблемой, считает Роза Сябитова. Потому что мужчина, выбирающий такую женщину, сам подсознательно ищет меркантильную стерву.
«Такие женщины обычно ищут материальный достаток, — объясняет Роза. — Она будет находиться в этом браке бесконечно, если мужчина будет выполнять ее потребности и зарабатывать деньги. Моралисты сейчас скажут: „Ой, а где любовь? Да она меркантильная!“. А он такую и искал! А другому нужна женщина, как я уже говорила, с запахом пирожков. Да, она не будет надевать сексуальное белье, она располнеет, когда родит четвертого ребенка и не пойдет работать, если только муж не умрет и ей необходимо будет кормить детей. Тогда она включит мозг и будет работать. И не дай Бог, еще, как я, станет бизнесвумен».
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