Мошенники придумали самый глупый способ обмана в WhatsApp

МТС: мошенники арендуют у россиян аккаунты в мессенджерах
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники находят новых жертв через объявления
Мошенники находят новых жертв через объявления Фото:

Россияне столкнулись с новым видом мошенничества, при котором преступники предлагают россиянам арендовать их аккаунт в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) примерно за 200 рублей в день, но в итоге завладевают полным контролем над переписками и другой информацией. Об этом сообщил директор по продукту «Защитник» компании МТС, Андрей Бийчук.

«Злоумышленники начинают писать знакомым владельца, представляясь им, и могут просить срочно перевести деньги, занять в долг или предоставить личные данные. Если в переписке есть голосовые сообщения, их могут использовать для клонирования голоса. Если в чате были паспортные данные, адреса или другие важные сведения, ими также могут воспользоваться мошенники» — пояснил Бийчук для РИА Новости.

По его словам, мошенники публикуют объявления в telegram-каналах, на форумах и тематических сайтах, обещая легкий заработок и быстрые выплаты за использование чужого номера в мессенджере. Откликнувшимся на объявление объясняют, что аккаунт будет использоваться для бизнес-коммуникаций или регистраций на различных платформах.

Получив доступ к аккаунту, преступники могут использовать его для кражи личных данных, вымогательства денег у контактов жертвы или других незаконных действий. Эксперты настоятельно рекомендуют гражданам быть осторожными и избегать предложений, которые кажутся слишком выгодными или требуют предоставления личной информации.

Ранее в России фиксировались случаи, когда мошенники выдавали себя за сотрудников техподдержки популярных мессенджеров, таких как Telegram, чтобы получить доступ к аккаунтам пользователей. Они использовали методы социальной инженерии, предлагая жертвам перейти по ссылке для решения вымышленных проблем с аккаунтом, что приводило к краже личных данных. 

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Россияне столкнулись с новым видом мошенничества, при котором преступники предлагают россиянам арендовать их аккаунт в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) примерно за 200 рублей в день, но в итоге завладевают полным контролем над переписками и другой информацией. Об этом сообщил директор по продукту «Защитник» компании МТС, Андрей Бийчук. «Злоумышленники начинают писать знакомым владельца, представляясь им, и могут просить срочно перевести деньги, занять в долг или предоставить личные данные. Если в переписке есть голосовые сообщения, их могут использовать для клонирования голоса. Если в чате были паспортные данные, адреса или другие важные сведения, ими также могут воспользоваться мошенники» — пояснил Бийчук для РИА Новости. По его словам, мошенники публикуют объявления в telegram-каналах, на форумах и тематических сайтах, обещая легкий заработок и быстрые выплаты за использование чужого номера в мессенджере. Откликнувшимся на объявление объясняют, что аккаунт будет использоваться для бизнес-коммуникаций или регистраций на различных платформах. Получив доступ к аккаунту, преступники могут использовать его для кражи личных данных, вымогательства денег у контактов жертвы или других незаконных действий. Эксперты настоятельно рекомендуют гражданам быть осторожными и избегать предложений, которые кажутся слишком выгодными или требуют предоставления личной информации. Ранее в России фиксировались случаи, когда мошенники выдавали себя за сотрудников техподдержки популярных мессенджеров, таких как Telegram, чтобы получить доступ к аккаунтам пользователей. Они использовали методы социальной инженерии, предлагая жертвам перейти по ссылке для решения вымышленных проблем с аккаунтом, что приводило к краже личных данных. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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