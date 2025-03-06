Мошенники придумали самый глупый способ обмана в WhatsApp

Россияне столкнулись с новым видом мошенничества, при котором преступники предлагают россиянам арендовать их аккаунт в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) примерно за 200 рублей в день, но в итоге завладевают полным контролем над переписками и другой информацией. Об этом сообщил директор по продукту «Защитник» компании МТС, Андрей Бийчук.
«Злоумышленники начинают писать знакомым владельца, представляясь им, и могут просить срочно перевести деньги, занять в долг или предоставить личные данные. Если в переписке есть голосовые сообщения, их могут использовать для клонирования голоса. Если в чате были паспортные данные, адреса или другие важные сведения, ими также могут воспользоваться мошенники» — пояснил Бийчук для РИА Новости.
По его словам, мошенники публикуют объявления в telegram-каналах, на форумах и тематических сайтах, обещая легкий заработок и быстрые выплаты за использование чужого номера в мессенджере. Откликнувшимся на объявление объясняют, что аккаунт будет использоваться для бизнес-коммуникаций или регистраций на различных платформах.
Получив доступ к аккаунту, преступники могут использовать его для кражи личных данных, вымогательства денег у контактов жертвы или других незаконных действий. Эксперты настоятельно рекомендуют гражданам быть осторожными и избегать предложений, которые кажутся слишком выгодными или требуют предоставления личной информации.
Ранее в России фиксировались случаи, когда мошенники выдавали себя за сотрудников техподдержки популярных мессенджеров, таких как Telegram, чтобы получить доступ к аккаунтам пользователей. Они использовали методы социальной инженерии, предлагая жертвам перейти по ссылке для решения вымышленных проблем с аккаунтом, что приводило к краже личных данных.
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